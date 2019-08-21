İmamoğlu, İstanbul büyükşehir belediyesindeki işten çıkarmaları savundu
1 saat önce
İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 kişinin işine son verilmesiyle ilgili işten çıkarmalar konusunda tek tek, kurum kurum açıklamak yerine daha geniş çaplı açıklamaların yapılacağını söyledi.
İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
, İBB iştiraki Medya AŞ'de işten çıkarmalarla ilgili, "Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyor. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal, kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler, bunlar mümkün." dedi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 kişinin işine son verilmesiyle ilgili işten çıkarmalar konusunda tek tek, kurum kurum açıklamak yerine daha geniş çaplı açıklamaların yapılacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:45
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