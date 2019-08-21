Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, İstanbul büyükşehir belediyesindeki işten çıkarmaları savundu
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İmamoğlu, İstanbul büyükşehir belediyesindeki işten çıkarmaları savundu

1 saat önce

İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 kişinin işine son verilmesiyle ilgili işten çıkarmalar konusunda tek tek, kurum kurum açıklamak yerine daha geniş çaplı açıklamaların yapılacağını söyledi.

İmamoğlu, İstanbul büyükşehir belediyesindeki işten çıkarmaları savundu, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki Medya AŞ'de işten çıkarmalarla ilgili, "Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyor. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal, kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler, bunlar mümkün." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 kişinin işine son verilmesiyle ilgili işten çıkarmalar konusunda tek tek, kurum kurum açıklamak yerine daha geniş çaplı açıklamaların yapılacağını söyledi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:45 
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