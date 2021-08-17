Üye Girişi
İMAMOĞLU İSTANBUL'DA HER ÜÇ BİNADAN BİRİ NE YAZIK Kİ DEPREME DAYANIKSIZ - Son Dakika

İMAMOĞLU İSTANBUL'DA HER ÜÇ BİNADAN BİRİ NE YAZIK Kİ DEPREME DAYANIKSIZ

17.08.2021 13:44

Ekrem İmamoğlu,Bir buçuk yıldır yaptığımız tespitle, bina tespit çalışmalarıyla, yenilediğimiz çalışmalarla şunu görüyoruz.

Ekrem İmamoğlu,

Bir buçuk yıldır yaptığımız tespitle, bina tespit çalışmalarıyla, yenilediğimiz çalışmalarla şunu görüyoruz. İstanbul'da her üç binadan biri ne yazık ki depreme dayanıksız

Rojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ İstanbul (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul'da her üç binadan biri ne yazık ki depreme dayanıksız dedi.

İmamoğlu, KİPTAŞ Loca Mahal Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törene, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da katıldı.

Anahtar teslimleri öncesinde konuşan İmamoğlu, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 22'nci yıldönümünde ölenleri andı.

İmamoğlu, depremin, Türkiye'nin ve İstanbul'un en önemli gerçeği olduğunun altını çizdi.

ENİLEDİĞİMİZ ÇALIŞMALARLA ŞUNU GÖRÜYORUZ

Olası İstanbul depremine dikkat çeken İmamoğlu, '17 Ağustos'u bütün arkadaşlarım burada andılar, elbette ben de anıyorum. Anıyorum derken o günü üzüntüyle ve büyük bir endişe ile hatırlıyorum. Bir çoğumuz şahit olmuşuzdur o güne. Ben de hem burada İstanbul'da bu sürece derin bir biçimde şahit olmuş bir İstanbul yaşayanı olarak hem de deprem bölgesinde vakit geçirerek oradaki insanların acılarına, oradaki insanların o sorunlu anlarına da şahitlik etmiş birisi olarak bugün üzüntümü dile getiriyorum. Kaybettiğimiz 17 binin üzerinde insanımız olmuştu Allah'tan rahmet diliyorum. 17 Ağustos'un 22. yıl dönümünde yani biliyoruz ki İstanbul'un büyük depreminin günü saati belli değil, her an olabilir. Böyle bir ortamda Allah bize yardım ediyor, yirmi iki yıl şans verdi bize. ve dua ediyoruz ki bu şans uzun yıllar daha devam etsin. Ama bilim öyle söylemiyor. Bilim her an kapımızda olduğunu da bize hatırlatıyor. Bu anlamda İstanbul'un tehlike ve risk haritalarını çıkarttığımızda envanterimiz bizi mutlu edecek seviyede değil. İstanbul'da biz bina tespit çalışmalarını başlattık. Yapılan tahmin çalışmasında İstanbul'da 50 bin civarında bina, konut demiyorum. 50 bin bina ağır ve çok ağır hasar alacak bina olarak 2018 raporunda büyükşehir belediyesinin yaptığı çalışmada yayınlanmıştı. Ancak bir buçuk yıldır yaptığımız tespitle, bina tespit çalışmalarıyla, yenilediğimiz çalışmalarla şunu görüyoruz. İstanbul'da her üç binadan biri ne yazık ki depreme dayanıksız dedi

'ACİL BİÇİMDE DEPREM MESELESİ BİRİNCİ SIRAYA ALINMALI

İstanbul'un deprem envanterinin endişe verici düzeyde olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, 'Bakın tekrar söylüyorum. Her üç binadan biri ne yazık ki, depreme dayanıksız. Sadece yirmi iki binadan, yirmi iki ilçeden yola çıktığımızda az önce söylediğim, 2018'deki raporda bütün İstanbul için 50 bin bina diye tarif edilen çok ağır ve ağır hasarlı olması ihtimali şeklinde tanımlanan sayı sadece 22 ilçede 83 bin bina sayısına ulaşıyor. Elde ettiğimiz veriler ne yazık ki 2018'e göre daha fazla olduğu ortaya çıkıyor. Bu aslında çok ağır ya da ağır hasarlı diye tanımlayacağımız bina sayısının 130 binlere, ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu çok ağır bir fatura. Sadece 22 ilçede örneğin 131 bin bina bakın bu aynı zamanda yüz binlerce konut anlamına geliyor. Acil bir biçimde bu meselenin deprem meselesinin İstanbul'un ve Türkiye'nin birinci meselesi haline gelmesini biz istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını hatta ve hatta önemli ve çok önemli bir parçası olan özel sektörü de bu sürecin içinde iyi tanımlamazsak buna çözüm olma şansımız mümkündür gözükmüyor. Biz bu işte ortak hareket etmek zorundayız ve bu işle ilgili bakanlık, büyükşehir belediyesi ilçe belediyesi de yetmiyor, bütün yapıları içine katan bir merkezde bu süreci toplamalı bir seferberlik ilan etmeli ve herkesin elini taşın altına koymasını sağlamalıyız diye konuştu.

İmamoğlu, KİPTAŞ'ın Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle 2017'de başlattığı 'Loca Mahal projesinde konut ve dükkan sahibi olanları tebrik ederek, 'Bu arazide bin 262 konut, 77 ticari birim var, 21 bloktan oluşan, bin 580 araçlı kapalı otoparkı olan, gerçekten içinde sosyal imkanları, geniş bir sitenin hazırlanması ve sunulması da çok değerli. Bugün başlayacak program kapsamında 690 konutu ve 64 dükkanı hak sahiplerine dağıtmaya başlıyoruz. Hepsine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU İSTANBUL'DA HER ÜÇ BİNADAN BİRİ NE YAZIK Kİ DEPREME DAYANIKSIZ
İMAMOĞLU İSTANBUL'DA HER ÜÇ BİNADAN BİRİ NE YAZIK Kİ DEPREME DAYANIKSIZ
İMAMOĞLU İSTANBUL'DA HER ÜÇ BİNADAN BİRİ NE YAZIK Kİ DEPREME DAYANIKSIZ
İMAMOĞLU İSTANBUL'DA HER ÜÇ BİNADAN BİRİ NE YAZIK Kİ DEPREME DAYANIKSIZ

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, İmamoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU İSTANBUL'DA HER ÜÇ BİNADAN BİRİ NE YAZIK Kİ DEPREME DAYANIKSIZ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı 15:17 Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı 15:14 Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı 15:04 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı
Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı 14:26 Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı? 14:16 Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı? Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor 13:58 Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor
Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi 13:35 Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu 12:45 Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu

Son Dakika Haberleri
15:16 Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar
15:14 Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı
15:07 Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede?
14:51 Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi
14:25 Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı
14:24 17 Ağustos Mezarlığında üzen detay! Depremde hayatını kaybeden aileden 9 kişinin mezarı yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı
14:04 Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın
13:57 Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor
13:54 Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi
13:35 Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi
Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşme imzaladı Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşme imzaladı         
15:26
Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar         
15:16
Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede? Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede?         
15:08
Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi         
14:51
17 Ağustos Mezarlığında üzen detay! Depremde hayatını kaybeden aileden 9 kişinin mezarı yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı 17 Ağustos Mezarlığında üzen detay! Depremde hayatını kaybeden aileden 9 kişinin mezarı yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı         
14:25
Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın         
14:05
Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi         
13:55
Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti         
12:58
Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular         
12:33
Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı         
12:32
Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı         
12:07
Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı         
11:42
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı         
08:42
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
07:58
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 15:36:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İMAMOĞLU İSTANBUL'DA HER ÜÇ BİNADAN BİRİ NE YAZIK Kİ DEPREME DAYANIKSIZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement