İmamoğlu: İstanbul'da tek Covid-19 önlemi sokağa çıkma yasağıdır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta başı toplu ulaşım kullanımına dikkat çekerek, sokağa çıkma yasağının uygulanması için yine çağrıda bulundu.



İmamoğlu'nun, sosyal medya hesabından paylaştığı grafiğe göre, büyükşehirde toplu ulaşımda günlük geçiş sayısı pazar günü 464 bin 102 geçiş kaydedilirken, bu oran pazartesi günü 3 kat artarak 1 milyon 124 bin 178'e çıktı.