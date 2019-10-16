İmamoğlu İstanbul Halk Süt dağıtımı uygulamasını başlattı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi durumu iyi olmayan ve belediyeden yardım alan aileler ve çocuklarına ücretsiz süt dağıtımı yapılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Dünya Gıda Günü'nde Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına İstanbul Halk Süt uygulamasının bugün başlatıldığını duyurdu.

Maddi durumu iyi olmayan ailelere ve çocuklarına süt yardımının yanı sıra çeşitli yardımların yapılacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Bugün başlattığımız ücretsiz İstanbul Halk Süt Dağıtımı uygulaması da bu yoldaki kararlılığımızın simgesel adımlarından bir tanesi. Bizim bu projedeki en önemli şiarımız, süt her çocuğun hakkıdır. Bir eve süt girmiyorsa, süt içemiyorsa gelişiminde problem var demektir. Bu nedenle İstanbul'da her çocuk süt içebilsin diye İstanbul Halk Süt'ü ihtiyacı olan ailelerimizin evlatlarına dağıtacağız" dedi. İmamoğlu, "Adil bir İstanbul olma hedefine değerli bir grupla çalışarak başlıyoruz. Benim en dev projem, bu dönem boyunca bütün arkadaşlarımızla konsantre olduğumuz konu çocuklarımıza hizmet ve çocuklarımıza katkı olacaktır. Bütün anne babalara sorsak en değerlimiz çocuklarımızdır, başka bir şeyi onun önüne koyma şansımız yok. O zaman bu kentte onlar için adaleti sağlamak, en önemli işimiz olmalı. Bizden önceki belediye döneminden kalan veri setini alarak bu belirlemeleri yaptık. Bu belirlemelerimiz devam edecektir. Geçinemeyen ailelerin, yeterli ve dengeli beslenebilmelerini temin etmek için de zaman içinde çeşitlendireceğiz. Sadece burayla sınırlı kalmayacak. Tüm İstanbul çocuklarının gelişimini eksiksiz tamamlamaları için bu vesileyle süte erişimlerini sağlayacağız. 39 ilçenin tümüne İstanbul Halk Sütü ulaştıracağız. Herkes için ama en çok da İstanbul'un çocukları için bu görevi yerine getireceğiz. Bugün başlattığımız süt dağıtım uygulamasının sevgili çocuklara sağlık, zindelik, mutluluk ve anne babalara da gönül rahatlığı vermesini diliyorum" diye konuştu. İmamoğlu, konuşmasının ardından süt dağıtım aracına binerek Su Ürünleri Hali'nde toplanan araçlarla konvoy halinde alandan ayrıldı.