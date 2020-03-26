İmamoğlu:  İstanbul için kontrollü kısıtlama bekliyoruz - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye için olmuyorsa, en azından İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz" dedi.

"İSTANBUL İÇİN KONTROLLÜ BİR KISITLAMA BEKLİYORUZ"

Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Biliyorum, bazılarınız iş için mecburen sokaklara çıkıyor. Bunun çözümü için de devletimizin hükümet yetkililerinin bir çabası olacağına inanıyorum. İnanmak istiyorum. Türkiye genelinde olmasa da en azından İstanbul için, hükümetten; kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz. Bu konuda biz de yardıma hazırız" dedi.

Ekrem İmamoğlu, " Tekrar altını çizeyim; Türkiye için olmuyorsa, en azından İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz. Gelecek günler için, halka moral verici konuşmalar yapmak doğrudur, güzeldir. Ancak bugün gerekli adımlar atılmazsa, gelecekte hayal kırıklığı yaşanacağı ne yazık ki aşikar. Onun için bu konuda çok kararlı, radikal kararlar almalıyız. Ne yazık ki bu işler, sadece lafla da olmuyor. Elbette dua edeceğiz; ama sadece dua ederek de gelecek günlere ne yazık ki bu şehri ve bu ülkeyi hazırlayamayız. Eğer bu salgın kriziyle dünyada önemli değişikler olacaksa, o günün dünyasının da kriz günlerinin de doğru adımları atan süreçleri yöneten ülkeler, bu sürecin geleceğinde doğru noktalarda olacaklardır. O yüzden bir kez daha seslenmek isterim ki; korkmadan, 'ama, fakat' demeden bugün radikal bazı kararların alınması toplum sağlığımız, sağlık personeli sağlığımız, toplum moralimiz ve psikolojimiz açısından son derece önemlidir. Söz konusu insan hayatı ve toplumsal psikoloji ise, ekonomik beklentiler biraz daha sırasını beklemelidir. Buna göre adımlar atmalıyız" diye konuştu

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

İmamoğlu, bu süreçte Kanal İstanbul'la ilgili ihalelerin gündeme getirilmesine de tepki gösterdi. İmamoğlu, "İnanılır gibi değil; ama millet can derdindeyken, birilerinin bugün Kanal İstanbul derdinde olması akıl alır gibi değil. Evet bugün, Kanal İstanbul projesi çerçevesi kapsamında, Odabaşı ve Dursunbey köprülerinin taşınma ihalesi var. Bu yol ihaleleri için, 2020 bütçesinde 8 milyar lira kaynak ayrıldı. Oysa bugün işini kaybetme arifesinde olan ya da işyeri kapandığı için gelir elde edemeyen milyonlarca insan var, Türkiye'de ve İstanbul'da. Kaynaklarımızı hala Kanal İstanbul gibi, bize göre ucube projelere harcamak yerine, halkımız için neden harcamıyoruz? Allah aşkına, bugün bir köprü yıkıp, yapmak mı iş; yoksa, evde gelecek kaygısına düşmüş milyonlarca insana destek olmak mı? 'Korona Krizi'nden, Kanal İstanbul çıkarmaya çalışmanın adını, vallahi ben koyamıyorum, lütfen siz koyunö dedi.

"ALO 153 HATTIMIZDAN HER KONUDA YARARLANABİLİRSİNİZ"

İmamoğlu, "Şimdi el birliğiyle bu süreci birlikte başarmak zorundayız. Birlikte başaracağız. Bu süreçte İstanbullu hemşehrilerimin bilmesini istiyorum; 16 milyon insanımız için çalışan bir İBB var. İBB ile beraber 39 ilçe belediyemiz de var. Küresel salgınla ilgili yaptığımız gelecek projeksiyonu çerçevesinde, yeni ve önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. İstanbullular, kendisini asla yalnız hissetmeyecek. Asla çaresiz hissetmeyecek. Alo 153 hattımızdan her konuda yararlanabilirsiniz. Yarın detaylarını açıklayacağım; Yenikapı merkezimizde yapmış olduğumuz, 'Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi'mizde neler hazırladık, bunları sizlerle paylaşacağım. Bu merkezi tanıtmamdan sonra, sizinle daha fazla hangi iş birliklerimizi kurgulayacağımızı da size anlatacağım. Asla yalnız değilsiniz. Bildiğiniz gibi, dün yeni bir uygulama başlattık. 02124494900 numaralı telefondan psikolojik danışmanlık hizmeti başlattık. 'Evde kal' demek kolay, biliyorum. Zorluğunu da biliyorum. Evde kalmanın da getirdiği sıkıntıları hep birlikte aşacağız. Ama önce sağlığınız. Siz sıkıntılarınızı bize anlatın ama lütfen yine de evde kalın, sokağa çıkmayın, toplu araçları kullanmayın, mecbur olmadıkça, mecburiyeti en üst seviyede tutarak asla evinizden çıkmayın. Evde kal İstanbul. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.