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İmamoğlu: İstanbul İttifakı'nın adayıyım

2 saat önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Ben 'İstanbul İttifakı'nın adayıyım' dedim. Bunun içinde herkes var. Sadece iki ittifak partisi olan CHP ile İYİ Parti yok." dedi.

İmamoğlu: İstanbul İttifakı'nın adayıyım, System.String[]
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Ben 'İstanbul İttifakı'nın adayıyım' dedim. Bunun içinde herkes var. Sadece iki ittifak partisi olan CHP ile İYİ Parti yok." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:38 
belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu, İstanbul, Ekonomi
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