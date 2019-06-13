İmamoğlu: İstanbul İttifakı'nın adayıyım
2 saat önce
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Ben 'İstanbul İttifakı'nın adayıyım' dedim. Bunun içinde herkes var. Sadece iki ittifak partisi olan CHP ile İYİ Parti yok." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:38
CHP'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu
, "Ben 'İstanbul İttifakı'nın adayıyım' dedim. Bunun içinde herkes var. Sadece iki ittifak partisi olan CHP ile İYİ Parti
yok." dedi.
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