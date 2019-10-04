İmamoğlu İstanbul-Paris 'Kardeş Kent' Protokolunu İmzaladı
1 saat önce
İlk yurt dışı seyahati için Fransa'nın başkenti Paris'e gelen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gezisinin ikinci gününde Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:02
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