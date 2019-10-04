İmamoğlu İstanbul-Paris 'Kardeş Kent' Protokolunu İmzaladı

İlk yurt dışı seyahati için Fransa 'nın başkenti Paris 'e gelen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , gezisinin ikinci gününde Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu ziyaret etti

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