Son Dakika Haberleri: İmamoğlu İstanbul-Paris 'Kardeş Kent' Protokolunu İmzaladı
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İmamoğlu İstanbul-Paris 'Kardeş Kent' Protokolunu İmzaladı

1 saat önce

İlk yurt dışı seyahati için Fransa'nın başkenti Paris'e gelen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gezisinin ikinci gününde Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu ziyaret etti.

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İlk yurt dışı seyahati için Fransa'nın başkenti Paris'e gelen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gezisinin ikinci gününde Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu ziyaret etti

İmamoğlu İstanbul-Paris 'Kardeş Kent' Protokolunu İmzaladı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:02 
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