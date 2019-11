İmamoğlu, istanbul turizm platformu toplantısında konuştu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Elbette sürece stratejik bakacağız. Elbette global rekabeti doğru anlayacağız. Veriyle analizle karar alacağız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Turizm Platformu"nun tanıtımının yapıldığı programa katıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan İmamoğlu, "Göreceksiniz ileride, birçok hususta yine bir platform oluştuğunu, orada her kesimin kendini bulduğunu, nasıl İBB ile entegre çalışabileceği, hissedebileceği platformlar oluşturacağız. Bunlar bazen, sosyal, ticari ve toplumsal hedeflere dönük olacak. Çünkü biz, en baştan şunu söylemiştik: Ben İBB Başkanıyım, ama bu kenti sizinle bir arada ve birlikte yönetecek kadar da akıllıyım. Sizleri sürece katarak, sizlerin deneyimleri, donanım ve birikimiyle beraber onları koordine ederek, yönetme konusundaki kararlılığımızı belirtmek istiyorum" dedi.

"TURİZM MASTER PLANINI HAZIRLAMAMIZ ŞART"

"Yüzü asık bir esnaftan kimse alışveriş yapmayı sevmez, ürünü ne kadar iyi olursa olsun" diyen Ekrem İmamoğlu, "Dolayısıyla biz, yüzü gülen bir kent, dünyaya pozitif enerji veren, insanlara o güzel sıcaklığını, misafirperverliğini her zaman sunmakta cömert davranan bir kent olmaya kararlıyız. Bu turizmin en büyük lokomotifi olacaktır. Turizm master planını hazırlamamız şart. Bu bir teknik bir tanım değil. Uygulamaya geçirildiğinde aslında çok stratejik, başarısı yüksek ve aynı zamanda herkesi içine katan, hatalarını kontrol eden düzelten düzenleyen muazzam bir planlamadan bahsediyoruz. Tabi bu tür planlar katılımcılıkla mükemmele varabilir. Deneyimler ile mükemmele varabilir. Yani, kapalı kapılar ardından, sadece akademik bakarak da olmaz. Dolayısıyla bu platformun temel yürüyüşü mutlak ve mutlak katılımcılığı en üst seviyede tutacak ve sizlerin içinde olduğu bir sistemle süreci tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"KATILIMCI BİR SİSTEM KOORDİNE EDECEĞİZ"

Turizmin katma değeri yüksek bir sektör olduğunun altını belirten İmamoğlu, "Hiçbir sektöre benzemez. Yani ara ürünü yok. Bu vatandaş üretiyor ve kendini dünyaya tanıtıyor. O bakımdan çok önemli. Bu noktada herkesin kendisine dikkat etmesi gereken de bir sektör. Şirketi, yatırımcısı, rehberi, çalışanı, şoförü taksicisi, minibüsçüsü aklınıza gelen her kurumun her kişinin kendisine dikkat etmesi gerek bir alan. Tabiri caizse her birisi bir temsilci, her birisi bu ülke adına simge olarak önünde duran bir kişilik ya da kimlik. O bakımdan kampanyamız boyunca, bu sektöre verdiğimiz önemi belirtmek adına bazı şeyler söyledik. Her sektörün dertlerine kulak veren bir yönetim olacağız demiştik. Dolayısıyla, turizm sektöründeki herkes birine ulaşmak istiyor, biriyle beraber hareket etmek istiyorsa, İstanbul'da onun tek bir adresi var; o da İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Biz, katılımcı bir sistem koordine edeceğiz demiştik. Bir master plan yapacağız demiştik ve bunu ortak akılla yapacağımızı söylemiştik. Bu konuda en üst düzey seviyede moderatörlük görevini yerine getirecek Büyükşehir Belediyesi" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL, ÖNCÜ KENT OLMAYI HAK EDİYOR"

Ekrem İmamoğlu, İstanbul ölçeğindeki bir kentin, kendi nüfusunun 2-3 katı turist çekmesi gerektiğini ifade ederek, "Dünyaya baktığınızda, bütün otoriteler kabul ediyor ki; İstanbul, gerçekten bu konuda öncü kent olmayı hak ediyor. Arkadaşlarım ilk 5 hedefi, diyorlar. Gerçekten bu hedef, makul bir hedeftir, koyulmalıdır ama İstanbul birinci olmayı hedeflemelidir. 2050 vizyonu çalışıyoruz. İstanbul vizyonunun zaten bir parçasıdır İstanbul Platformu'nun çalışmaları. Vizyonu, hep beraber belirleyeceğiz. Biz, bu şehrin 2050'ye vardığında dünya çapında hedefler koyması lazım. Değerli dostlar, hak ettiğimiz yere ulaşmak için elbette planlayacağız. Elbette sürece stratejik bakacağız. Elbette global rekabeti doğru anlayacağız. Veriyle analizle karar alacağız. Hiçbir hamasi kararı bu sürecin içine dahil etmeyeceğiz. Sektörün içindeki herkesin sesine kulak vereceğiz. Bu ortak akılla uzun vadeli kararlar alacağız. Yap-boza asla izin vermeyeceğiz. Hangi hususta olursa olsun. Bugün kentsel tasarımda şikayet ettiğimizi her konunun temel sebebi yap-boz, kişiye göre karar. Kim geldiyse, onun keyfine göre karar ya da kim geldiyse onun siyasi anlayışına göre karar. Bütün bunlar ülkenin ve şehrin stratejik süreçlerini sıkıntıya uğratan konulardır. Asla yap-boza izin vermeyeceğiz. Bu kararları uyguladığımız takdirde çok net; asla bu şehre ihanet edilmesine fırsat vermemiş olacağız" ifadelerini kullandı.