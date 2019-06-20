İmamoğlu: İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla büyüteceğiz
46 dakika önce
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin nimetlerini, bu şehrin 16 milyonuna dağıtacağız. Bir avuç insana değil. Biz israfla çarçur edilen İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla büyüteceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:23
CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, "Bu şehrin nimetlerini, bu şehrin 16 milyonuna dağıtacağız. Bir avuç insana değil. Biz israfla çarçur edilen İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla büyüteceğiz. " açıklamasında bulundu.
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