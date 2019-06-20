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İmamoğlu: İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla büyüteceğiz

46 dakika önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin nimetlerini, bu şehrin 16 milyonuna dağıtacağız. Bir avuç insana değil. Biz israfla çarçur edilen İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla büyüteceğiz.

İmamoğlu: İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla büyüteceğiz, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin nimetlerini, bu şehrin 16 milyonuna dağıtacağız. Bir avuç insana değil. Biz israfla çarçur edilen İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla büyüteceğiz. " açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:23 
Ekrem İmamoğlu, belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Ekonomi
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