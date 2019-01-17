Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: İstanbul Yepyeni, Genç Bir Sürece Başlayacaktır

İmamoğlu: İstanbul Yepyeni, Genç Bir Sürece Başlayacaktır

41 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İnşallah İstanbul bambaşka, yepyeni, pırıl pırıl, enerjik, çok genç bir sürece başlayacaktır diye düşünüyoruz 31 Mart itibariyle" dedi.

İmamoğlu: İstanbul Yepyeni, Genç Bir Sürece Başlayacaktır, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İnşallah İstanbul bambaşka, yepyeni, pırıl pırıl, enerjik, çok genç bir sürece başlayacaktır diye düşünüyoruz 31 Mart itibariyle" dedi.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından açıklama yapan İmamoğlu, ittifak sürecinde kendisine ve İstanbul'daki çalışmalara destek olduğu için Akşener'e teşekkür ettiğini söyledi. İmamoğlu, "Bundan sonra daha verimli çalışmalar nasıl olmalı noktasında tecrübelerini bizimle paylaştılar. Çok verimli, çok güzel bir görüşme oldu. Umut ediyorum, İstanbul'da halkımıza hemşehrilerimize sorunsuz bire süreç yaratmak, her günü verimli, her günü İstanbulluya değer katan ve sorunları çözen bir süreci tanımlayan bir kampanya olgunlaşsın istiyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tüm genel başkan yardımcıları, İstanbul'daki teşkilat mensupları bu yönde büyük katkı sunuyorlar, sunmaya devam edeceklerini beyan ettiler. İnşallah İstanbul bambaşka, yepyeni, pırıl pırıl, enerjik, çok genç bir sürece başlayacaktır diye düşünüyoruz 31 Mart itibariyle" diye konuştu.

'20 GÜNDÜR İSTANBULLULAR'IN ARASINDAYIM'

Soru üzerine AK Partili Numan Kurtulmuş'un "Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm illerde favori şekilde seçime gidiyoruz" açıklamasını değerlendiren İmamoğlu, "Herkes kendi cephesinden olaya bakar. Elbette ki kendilerini favori hissetmeleri doğaldır, kendi cephelerinden baktıklarında. Ama biz bizzat vatandaşın arasında yaklaşık 20 gündür aktif şekilde bulunan bir belediye başkan adayı olarak ve bu aktifliği yaşayan, hisseden bir İstanbullu olarak favorinin biz olduğumuzu yakinen hissediyorum. Sanıyorum kendileri de vatandaşın arasına girebilirlerse, bu dediğimi onlar da görecekler" diye konuştu. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:01 Kaynak: DHA

İYİ Parti, İmamoğlu, İstanbul, Politika
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