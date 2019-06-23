İmamoğlu: "İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun" -...
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- Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması İSTANBUL - CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu; "Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:55 Kaynak: AA
- Ekrem İmamoğlu
'nun açıklaması İSTANBUL - CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu; "Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun." dedi.
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