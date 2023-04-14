İmamoğlu, istifaya davet etmişti! Kerem Kınık'tan çarpıcı paylaşım - Son Dakika
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İmamoğlu, istifaya davet etmişti! Kerem Kınık'tan çarpıcı paylaşım

14.04.2023 11:03

Kızılay'ın kan stoklarının azalması nedeniyle kalp ameliyatlarının ertelenmesi sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde eleştirilerin odağında bulunan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı hedef aldı. İmamoğlu, "Kızılay'ın başındaki şahıs bu görevde olduğu müddetçe kan bağışı sorun olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Bunun ardından dikkat çeken bir paylaşım yapan Kınık, "Geçen yıl Ramazan ayına göre günlük yüzde 25 daha fazla bağış yapan vatandaşlarımıza teşekkürler" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır sattığı ortaya çıkmış ve bu nedenle Kızılay Başkanı Kerem Kınık, tepkilerin odağına oturmuştu. İstifası istenen Kınık, bu yönde bir karar almayacağını belirtmiş ve satışın normal bir durum olduğunu anlatmıştı.

AMELİYATLAR ERTELENMEYE BAŞLANDI

Ancak bu noktada yeni bir durum ortaya çıktı ve Türkiye'nin kan stokları kritik seviyenin altına düştü. Kızılay, 4 günlük kan stokunun kaldığını açıkladı. Birçok önemli isim ve kurum, günlerdir kan bağışı çağrısı yaparken kan ihtiyacının en fazla olduğu kalp ameliyatlarının yüzde 30'unun ertelenmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Kamuoyunda ise Kızılay'a kan bağışının azalmasının sebebi olarak Kızılay Başkanı Kerem Kınık gösteriliyor.

İMAMOĞLU KAN VERDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Kınık'a yönelik istifa çağrılarının ardı arkası kesilmezken, Kızılay'ın başındaki isme tepki gösteren son isimse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kızılay'ın çok kan kaybettiğini ifade eden İmamoğlu, "Kızılay'ın başındaki şahıs bu görevde olduğu müddetçe kan bağışı sorun olmaya devam edecek. Bu yönetime milletin güveni kalmadı. Ertelenen ameliyatlar, tükenen stoklar büyük sorun! Emin olun, bu yönetim görevden alındığı anda bağışlar hızla artacaktır" dedi.

Kan verdiği anları paylaşan İmamoğlu "Kızılay bizim, hepimizin. Herkesi kan vermeye davet ediyorum, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın olduğunu unutmayın." ifadelerini kullandı.

KINIK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İstifa çağrıları karşısında sessizliğini koruyan Kınık ise dikkat çeken bir paylaşım yaparak "Tüm bağışçılarımıza şükranlarımızla. Unutmayın kan acil değil sürekli ihtiyaçtır" dedi. Kınık'ın paylaştığı görselde ise şu ifadeler yazdı: "Kan bağışı çağrımıza destek veren ve geçtiğimiz yıl Ramazan ayına göre günlük yüzde 25 daha fazla bağış yapan vatandaşlarımıza teşekkürler"

İmamoğlu'nun istifa çağrısının ardından Kerem Kınık'tan dikkat çeken paylaşım
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SON DAKİKA: İmamoğlu, istifaya davet etmişti! Kerem Kınık'tan çarpıcı paylaşım - Son Dakika
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