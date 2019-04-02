İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'i Ziyaret Etti
1 saat önce
- İYİ Parti Genel Merkezi CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ANAKARA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarıyla birlikte İYİ Parti...
- İYİ Parti
Genel Merkezi CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
'nun İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelişi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
ANAKARA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarıyla birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. İmamoğlu ve Akşener, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:04 Kaynak: AA
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