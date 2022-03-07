İmamoğlu, kadın muhtarlar ve İBB Meclisindeki kadın üyelerle buluştu - Son Dakika
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İmamoğlu, kadın muhtarlar ve İBB Meclisindeki kadın üyelerle buluştu

07.03.2022 15:20

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, kentte görev yapan kadın muhtarlar ve İBB Meclisindeki kadın üyelerle bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, kentte görev yapan kadın muhtarlar ve İBB Meclisindeki kadın üyelerle bir araya geldi.

Saraçhane'deki Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İmamoğlu, katılımcıların Kadınlar Gününü kutladı.

Özellikle kadın muhtarların yerel demokraside toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına önemli bir misyonu olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, "Bazen bazı görüntüler hepimizi çok rahatsız ediyor. Bu İstanbul'da olsun, Türkiye'nin herhangi bir kuruluşunda, kurumunda ya da bir buluşma anında olsun, masanın etrafında buluştuğumuzda, bazen 30-40-50 kişilik heyetlerin olduğu yerde tek bir kadın görememek gerçekten üzüntü verici. Orada alınan kararlar, ortaya konan tespitler subjektif kalır. Yani gerçekçi de olmaz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından katılımcılarla fotoğraf çektiren İmamoğlu, "Manşet: İstanbul'un kadın muhtarları İmamoğlu'na diz çöktürttü." diyerek espri yaptı.

Sunum yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan da kentteki 962 mahalle muhtarının sadece 146'sının kadın, İBB Meclisi'ndeki kadın üye oranının da yüzde 17,39 olduğunu söyledi.

İmamoğlu, kadın muhtarlar ve İBB Meclisindeki kadın üyelerle buluştu
İmamoğlu, kadın muhtarlar ve İBB Meclisindeki kadın üyelerle buluştu
İmamoğlu, kadın muhtarlar ve İBB Meclisindeki kadın üyelerle buluştu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İmamoğlu, kadın muhtarlar ve İBB Meclisindeki kadın üyelerle buluştu - Son Dakika


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