İMAMOĞLU: KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ - Son Dakika
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İMAMOĞLU: KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

25.07.2022 15:06
İMAMOĞLU: KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kartal ve Maltepe Atık Su Hattı ve Dere Islahı açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Biz geçici değil, kalıcı çözümler üretme konusunda kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kartal ve Maltepe Atık Su Hattı ve Dere Islahı açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Biz geçici değil, kalıcı çözümler üretme konusunda kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu vizyonumuz için gece gündüz çalışıyoruz ve onun için 150 günde 150 projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunma noktasındaki bir maratonu ara vermeden devam ettiriyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 150 günde 150 projesi kapsamında Kartal ve Maltepe Atık Su Hattı ve Dere Islahı projesinin açılışı gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında Kartal ve Maltepe ilçelerinde 10.3 km atık su kolektör hattı, 32.9 km atık su şebeke hattı, 6.4 km yağmur suyu attı ve 2 km dere ıslahı imalatları tamamlandı.

Adalar Lojistik İskelesi'ndeki açılışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, CHP ve İyi Parti belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu programda yaptığı konuşmada, "Bazen göz boyama, bazen cilalama dediğimiz bir kısım bölümlerde, yer altındaki işlerimiz unutulur ve ihmal edilir. Bu belediyecilik süreçlerinde vardır. Ama biz bu zihniyete sahip değiliz. Ellerindeki kaynakları bu sürece harcamak yerine başka önceliklerle uğraşmış olabilirler. İstanbulluyu yıllarca gereksiz yere bu sefaletle baş başa bırakmış olabilirler. Biz geçici değil, kalıcı çözümler üretme konusunda kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu vizyonumuz için gece gündüz çalışıyoruz ve onun için 150 günde 150 projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunma noktasındaki bir maratonu ara vermeden devam ettiriyoruz" dedi.

"PROJEMİZ İNSANLARIN SAĞLIĞINI KORUYACAK"İmamoğlu şöyle devam etti:

"Özellikle dere güzergahlarındaki taşkınlar, bölgedeki yağmur suyu ve atık suların birbirine karışıyor olması, aşırı yağışlarda da özellikle atık suların yağmur suyuyla birlikte dereye akıyor olması sorundu. Gerçekten insanların mal ve can güvenliğini de tehdit eden çok boyutlu bir sorunu çözmüş olduk. Böylelikle bu bölgede bu anlamda sorunların tamamına son verdik. Tabii şu anda ayrıştırdıktan sonra buradaki bütün atık su hatlarını olması gerektiği gibi Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine, yağmur suyu hatlarımızı da tertemiz bir şekilde Marmara Denizi'ne gönderiyoruz. Bu aynı zamanda Tuzla'daki atık su tesisimizin de enerji tüketiminin azalmasına sebep oluyor. Yani çok katmanlı bir faydadan aslında bahsediyoruz. Dolayısıyla artık vatandaşlarımız da bu alanlarda, bu sahalardaki çalışmamızın devam ettiği noktalar yine var. İnsanlar 'dükkanımı sel basacak ya da evimde hasar mı olacak' diye endişelenmeyecekler. Projemiz bu anlamda az önce bahsettiğim gibi bölgeyi kirletici faktörleri de ortadan kaldırdığı için can güvenliğinin yanı sıra insanlarımızı sağlığıyla ilgili de önemli bir hizmet olmuş olacak."


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Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Maltepe, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU: KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ - Son Dakika

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