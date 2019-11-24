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İmamoğlu: Kamu bankaları mesafeli durdu, metro çalışmaları için dışarıdan kredi bulduk
6 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu bankalarının göreve başladıkları andan itibaren İBB'ye mesafeli durduğunu dile getirerek, yurt dışından aldıkları kredilerle iki metro hattının çalışmalarını yeniden başlattıklarını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu bankalarının göreve başladıkları andan itibaren İBB'ye mesafeli durduğunu dile getirerek, yurt dışından aldıkları kredilerle iki metro hattının çalışmalarını yeniden başlattıklarını söyledi.
Başkan İmamoğlu, Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda, aralarında İstanbul'da görev yapan yabancı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gazetecilerinin de bulunduğu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Paris, Kopenhag, Strasburg, Berlin ve Londra'ya yaptığı ziyaretleri değerlendiren İmamoğlu, temaslarında muhataplarının kendisiyle ilgili merak ettikleri iki konunun bulunduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:39
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