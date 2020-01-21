İmamoğlu: 'Kanal I·stanbul I·hanet Tarihi Hatadan Do¨ndu¨rmeye C¸alıs¸ıyoruz' - Son Dakika

Daha önce İstanbullular'ı plana itiraz etme çağrısında bulunan ve on binlerce İstanbullu'nun Ataşehir ve Beşiktaş'taki il çevre müdürlüklerine itiraz yapmasını sağlayan İBB Başkanı Kanal İstanbul 1/100.000 Ölçekli Çevre Planı'na itiraz dilekçesi verdi