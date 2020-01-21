İmamoğlu: 'Kanal I·stanbul I·hanet Tarihi Hatadan Do¨ndu¨rmeye C¸alıs¸ıyoruz' - Son Dakika

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İmamoğlu: 'Kanal I·stanbul I·hanet Tarihi Hatadan Do¨ndu¨rmeye C¸alıs¸ıyoruz'
16 dakika önce
Daha önce İstanbullular'ı plana itiraz etme çağrısında bulunan ve on binlerce İstanbullu'nun Ataşehir ve Beşiktaş'taki il çevre müdürlüklerine itiraz yapmasını sağlayan İBB Başkanı Kanal İstanbul 1/100.000 Ölçekli Çevre Planı'na itiraz dilekçesi verdi.
Daha önce İstanbullular'ı plana itiraz etme çağrısında bulunan ve on binlerce İstanbullu'nun Ataşehir ve Beşiktaş'taki il çevre müdürlüklerine itiraz yapmasını sağlayan İBB Başkanı Kanal İstanbul 1/100.000 Ölçekli Çevre Planı'na itiraz dilekçesi verdi
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:47
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