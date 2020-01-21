İmamoğlu: 'Kanal I·stanbul I·hanet Tarihi Hatadan Do¨ndu¨rmeye C¸alıs¸ıyoruz' - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmamoğlu: 'Kanal I·stanbul I·hanet Tarihi Hatadan Do¨ndu¨rmeye C¸alıs¸ıyoruz' - Son Dakika

İmamoğlu: 'Kanal I·stanbul I·hanet Tarihi Hatadan Do¨ndu¨rmeye C¸alıs¸ıyoruz'

16 dakika önce

Daha önce İstanbullular'ı plana itiraz etme çağrısında bulunan ve on binlerce İstanbullu'nun Ataşehir ve Beşiktaş'taki il çevre müdürlüklerine itiraz yapmasını sağlayan İBB Başkanı Kanal İstanbul 1/100.000 Ölçekli Çevre Planı'na itiraz dilekçesi verdi.

Daha önce İstanbullular'ı plana itiraz etme çağrısında bulunan ve on binlerce İstanbullu'nun Ataşehir ve Beşiktaş'taki il çevre müdürlüklerine itiraz yapmasını sağlayan İBB Başkanı Kanal İstanbul 1/100.000 Ölçekli Çevre Planı'na itiraz dilekçesi verdi

İmamoğlu: 'Kanal I·stanbul I·hanet Tarihi Hatadan Do¨ndu¨rmeye C¸alıs¸ıyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir, İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:47 
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