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İmamoğlu: Kanal İstanbul demek Montrö rüyası görmek demek
6 saat önce
İmamoğlu: Kanal İstanbul demek kentin doğasına ihanet etmek demekView on euronews.
İmamoğlu: Kanal İstanbul demek kentin doğasına ihanet etmek demekView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:21
Son Dakika Apartman girişine bırakılan yeni doğmuş bebek koruma altına alındı Vicdansızlık kamerada! Bebeğini apartmanın önüne bırakıp gitti Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak Kanal İstanbul belgesi! Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin kararını paylaştı Canlı yayında Özlem Gürses ile Mehmet Metiner arasında 'işbirlikçi' tartışması: Aynen iade ediyorum