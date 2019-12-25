İmamoğlu: Kanal İstanbul demek Montrö rüyası görmek demek - Son Dakika
Son Dakika Dünya İmamoğlu: Kanal İstanbul demek Montrö rüyası görmek demek - Son Dakika Dünya

İmamoğlu: Kanal İstanbul demek Montrö rüyası görmek demek

6 saat önce

İmamoğlu: Kanal İstanbul demek kentin doğasına ihanet etmek demekView on euronews.

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İmamoğlu: Kanal İstanbul demek kentin doğasına ihanet etmek demekView on euronews

İmamoğlu: Kanal İstanbul demek Montrö rüyası görmek demek

İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:21 
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