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İMAMOĞLU KAR KALINLIĞININ 50 SANTİMETREYİ AŞTIĞINI İFADE EDİYORLAR - Son Dakika

İMAMOĞLU KAR KALINLIĞININ 50 SANTİMETREYİ AŞTIĞINI İFADE EDİYORLAR

24.01.2022 22:44

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da açıklama yaptı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da açıklama yaptı.

'Zor bir akşam geçiyor, bunun farkındayız" diyen İmamoğlu, İstanbul genelinde yoğun bir kar yağışı gözlenmekte olduğunu aktardı. 'İstanbul'un batı aksında, yani yeni İstanbul Havalimanı'yla başlayan, özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü üzerinden devam eden bir hatta yoğunlaşan bir fırtınalı kar yağışı var" diyen İmamoğlu, 'Şu an itibariyle, yaklaşık 4-5 saattir yoğun bir kar yağışı içerisinde sürüyor. Yoğunlaştığımız yetki alanlarımız var. Özellikle D100 karayolu diye tariflediğimiz, aslında E-5 karayolu diye de bilinen, Avcılar'ın, Beylikdüzü'nün içinden geçen Büyükçekmece'ye doğru devam eden bu hatta yoğun bir sıkışma yaşanıyor. Kar yağışı da etkisini devam ettiriyor. Şu anda orada Esenyurt ve Beylikdüzü Belediye Başkanlıklarıyla yaptığımız görüşmede, kar kalınlığının 50 santimi aştığını ifade ediyorlar" diye konuştu.

'HEP BİRLİKTE SORUNU AŞACAĞIZ"

İstanbul Valiliği'nin mesai saatini gün içinde 15.30'da sonlandırdığını ve AVM'leri kapatma kararı aldığını hatırlatan Ekrem İmamoğlu, 'Biz de bu vesileyle, aynı saatlerde insanlarımızın eve dönmesi ya da dışarıda kalmaması, mecbur kalmadıkça yola çıkmaması noktasında uyarılar yaptık" dedi.

Metrobüslerin, kendi yetki alanlarındaki D-100 karayolu üzerinde aktif bir biçimde çalışmalarını sağladıklarını vurgulayan Ekrem İmamoğlu, 'Bu önemli. Çünkü neticede vatandaşlarımızın yolda kalmamasını sağlamak adına, metrobüsün çalışmasını sağlamak o hatta çok çok kıymetli bir süreci sağlayacak" diye konuştu. Valilikle ve 39 ilçe belediyesiyle koordineli bir çalışma içinde olduklarının altını çizen İmamoğlu, sorunu hep birlikte aşacaklarını söyledi.

'ARKADAŞLARIMIZ ETKİN BİR BİÇİMDE SAHADA"

'Bu sorunun temeli, gerçekten yoğun bir kar yağışının olması, ani bastıran ve hızlı yığılan bir fırtınalı kar yağışının etkisi diyebiliriz" ifadelerini kullanan İmamoğlu, 'Tabii bu esnada yine vatandaşlarımızın sokakta kalmaması için, gün boyu ekiplerimiz çalıştı. ve ciddi sayıda vatandaşımızı konuk ediyoruz. Misafir ediyoruz. Biz, bir yandan ihbarlara göre de hareket ediyoruz. Tabii bazı ana yollar üzerinde TIR dönmeleri, TIR'ların hareket edememesi kaynaklı tıkanmış yollar var. Şu andaki arayışımız bir yandan yolları açabilmekte ama bir yandan da yolda kalmış vatandaşlarımıza, bir kısım ihtiyaçlarını giderecek ihtiyaç malzemelerini sevk etmeyle ilgili Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız da etkin bir biçimde, başta gıda, su olmak üzere çalışmalarını sürdürecekler. Gece boyu arkadaşlarımız etkin bir biçimde sahada" şeklinde konuştu.

'LÜTFEN VATANDAŞLARIMIZ METROYU KULLANMAYA DEVAM ETSİNLER"

Ekrem İmamoğlu, 'Zor bir akşam olacak. Arkadaşlarım; gece 12'ye kadar, hatta biraz geçecek şekilde kar yağışının devam edeceğini de ifade ediyorlar. Şu anda metro seferlerimizi gece saat 02.00'ye kadar uzattığımızı ve en güvenli seyahatin bu anlamda metro olacağını da ifade edelim. Gerekirse, ihtiyaç olduğu takdirde daha fazla da uzatacağımızı şimdiden tüm vatandaşlarımıza duyurmak isterim. Dolayısıyla, metroyla erişebilecekleri yerler var ise, lütfen vatandaşlarımız metroyu kullanmaya devam etsinler" diye konuştu. İBB'nin elinde, tuz dahil her türlü ihtiyaç malzemesinin yeteri kadar bulunduğunu kaydeden İmamoğlu, 'İstanbul'a bir bütün olarak bakıyoruz. Farklı dili kullanma çabası olanlara şunu söyleyelim: Kesinlikle, 'O kurumun sorumluluğu, bu kurumun sorumluluğu' diye bakmadan ilerliyoruz. Valimizle irtibattayız. Valiliğin ekipleriyle irtibattayız. Gerektiğinde ilçe belediyeleri aradığında, onlarla irtibattayız. Hep birlikte süreci çözeceğiz. Allah kazadan korusun. Can sağlığını tehdide getirecek hiçbir sürece lütfen dahil olmayın" uyarılarında bulundu.

'METROBÜS KULLANIMINI ÖZENLE TAVSİYE EDİYORUM"

'Kuzey çevre yolundan, havaalanı bağlantı yollarından tutun da TEM ve D100 bağlantı yolları üzerindeki bütün tıkanmaları; gerektiği yere vinç, gerektiği yere kurtarma ekibi, gerektiği yere farklı makinalarımızla takviye, destek ve sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ediyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

'Halihazırda bütün bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışan bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, ekiplere şimdiden teşekkür ediyorum. Herkes görevini layıkıyla yapmaya gayret edecektir. Esas olan, aslında bu fırtınalı hallerde mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın dışarıya çıkmamaları. Ki etkisini yarın da bir miktar sürdüreceği ifade edilen kar yağışını gördüğümüzde hem bu akşam hem yarın, lütfen 16 milyon İstanbullumuzun bugüne kadar gösterdiği bizimle uyumlu, haber alıp, habere göre seyahatlerini kısıtlayan ya da ona göre planlayan, toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımıza bu konuda ricada bulunuyorum. Özellikle D100 Marayolu üzerinde, vatandaşlarımız, mümkün olduğu kadar metrobüs ile özellikle Küçükçekmece aksından sonra Avcılar, Beylikdüzü ve Beykent bölümüne kadar metrobüsü kullanmalarını da özenle tavsiye ediyorum. İnşallah bu akşamı en az sıkıntıyla hep birlikte aşacağımızı belirtiyorum. Hepimize kolay gelsin"

İMAMOĞLU KAR KALINLIĞININ 50 SANTİMETREYİ AŞTIĞINI İFADE EDİYORLAR
İMAMOĞLU KAR KALINLIĞININ 50 SANTİMETREYİ AŞTIĞINI İFADE EDİYORLAR
İMAMOĞLU KAR KALINLIĞININ 50 SANTİMETREYİ AŞTIĞINI İFADE EDİYORLAR

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İMAMOĞLU KAR KALINLIĞININ 50 SANTİMETREYİ AŞTIĞINI İFADE EDİYORLAR - Son Dakika
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