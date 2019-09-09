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İmamoğlu: 'Karar Can Sıkıcı Kaftancıoğlu'nun Yanındayım'

22 dakika önce

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İl Başkanı Kaftancıoğlu'na destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karar sonrası yaptığı açıklamada, hukuksuzluğun istinaf mahkemesi tarafından düzeltileceği yönünde inancını dile getirdi.

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İl Başkanı Kaftancıoğlu'na destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karar sonrası yaptığı açıklamada, hukuksuzluğun istinaf mahkemesi tarafından düzeltileceği yönünde inancını dile getirdi

İmamoğlu: 'Karar Can Sıkıcı Kaftancıoğlu'nun Yanındayım'

Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, Çağlayan, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:01 
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