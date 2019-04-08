İmamoğlu Kartal Belediyesi Önünde Mitingte Konuştu
1 saat önce
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alarak göreve başlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret ettikten sonra partililere seslendi.
CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, mazbatasını alarak göreve başlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel'i makamında ziyaret ettikten sonra partililere seslendi.
Belediye binası önünde toplananlara hitap eden İmamoğlu, "Neymiş efendim? 15 bin oyla kazanılan seçimi, 'şaibeli' olarak tanımlamaya çalışıyorlar. '3 bin oyla kazandık' demeyi topluma açıklamaktan çekinmediniz, şimdi 15 bin oyu küçümsüyorsunuz. Size, siyasi deneyimi yüksek olan MHP
Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin bir sözünü hatırlatayım, 'Bir oyla bile seçim kazanılır'. 15 bin oyu küçümseyip, 16 milyonun iradesini küçümsüyorlar. AK Partili hemşerilerimin de oylarını küçümsüyorlar. AK Partili dostlarımın da kalplerini kırıyorlar. AK Parti'ye gönül vermiş, bu seçimde ya da geçmiş seçimde oy vermiş kardeşlerimin başını öne eğiyorlar. Görüyorum. Sizi mahcup ediyorlar, görüyorum. Ben Ekrem İmamoğlu olarak kollarımı açtım. Tüm maneviyatımla, tüm ahlakımızla sizleri kucaklamaya hazırım" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:08 Kaynak: DHA
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