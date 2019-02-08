Son Dakika Haberleri: İmamoğlu Kartal'da Yaralıları Ziyaret Etti

İmamoğlu Kartal'da Yaralıları Ziyaret Etti

10 dakika önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları ve ailelerini ziyaret etti.

İmamoğlu Kartal'da Yaralıları Ziyaret Etti, System.String[]
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları ve ailelerini ziyaret etti. İmamoğlu'na CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi eşlik etti. 

Ziyaret sonrası açıklama yapan İmamoğlu, "Üzücü bir olay. Alana yine gideceğiz. Şükürler olsun gördüğümüz yaralıların sağlık durumu iyi. Umarım bundan sonra da iyi haberler alacağız. Ameliyatta olanlar var, yoğun bakımda olan hastalar var. İyi bir bakım görüyorlar. Umarım bundan sonra acı haberler artmaz. Allah şifa versin. Kaybettiğimiz vatandaşlar var. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Oldukça çıkaracağımız dersler var, konuşacağımız konular var. Ama bunları sonra konuşacağız. Serviste olanlar gayet iyi idi. Yoğun bakımda olanlar var. İyi gittiğini söyledi başhekimimiz. Yüksek riski bulunan ameliyatların olmadığını söylediler. Allah şifa versin. dedi.

Daha sonra konuşan Akif Hamzaçebi ise, "Yaralılarımızı ziyaret ettik 5'i yoğun bakımda, 7'si normal serviste olan 12 yaralımız var. Kendilerine geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelere ayrıca taziye ziyaretinde bulunacağız. Acılarını paylaşıyoruz ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:26 Kaynak: DHA

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