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İMAMOĞLU  "KATILIMCI BÜTÇE" PROJELERİNİ AÇIKLADI - Son Dakika

İMAMOĞLU  "KATILIMCI BÜTÇE" PROJELERİNİ AÇIKLADI

11.09.2021 16:19
İMAMOĞLU  

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Katılımcı Bütçe" projelerini açıkladı.

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Katılımcı Bütçe" projelerini açıkladı.

İmamoğlu, 7 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadar olan 8 günlük süre içerisinde butcesenin.istanbul adresine, toplam 4 bin 873 proje önerisi geldiği bilgisini paylaştı. Titizlikle incelenen proje önerilerinden teknik ve yasal yönden uygun görülen 191'inin, İstanbulluların beğenisine sunulduğunu kaydeden İmamoğlu, 21-29 Ağustos tarihleri arasında, yine butcesenin.istanbul adresi üzerinden gerçekleştirilen seçimde, toplam 147 bin 837 kez oy kullanıldığını aktardı.

İçerik, kapsam, yaratacağı fayda ve kazanımlar açısından değerlendirilen projelerden 5'i, İmamoğlu tarafından açıklandı. İmamoğlu, Saraçhane'deki ana yerleşkede düzenlenen basın toplantısında, şu projelerin öne çıktığını paylaştı:  1-    YETERSİZ BAKİYE: İstanbul Kart'ında yeterli bakiyesi bulunmayan vatandaşlara, ulaşımlarının kesintiye uğramaması için eksi kredi kullanma hakkının verilmesi, "Yetersiz Bakiye" projesi adıyla önerildi.2-    AFET GÖNÜLLÜLERİ: Afet ve Şehircilik temasında öne çıkan "Afet Gönüllüleri" başlıklı proje ile afet durumunda ihtiyaç duyulabilecek tüm eğitimlerin verilerek, afet ve kriz esnasında ilk müdahale kapasitesinin gönüllüler vasıtası ile artırılması önerildi. Bu konuda gelen benzer öneriler birleştirildi.3-    ELEKTRİKLİ İSBİKE: Proje kapsamında, yeni İSBİKE istasyonlarının kurulması ve bisikletlerin ulaşım aracı olarak daha efektif kullanılabilmesi için elektrikli bisiklet dönüşümü yapılması önerildi.4-    YAŞ ALANLAR BUTONU: Proje ile her ilçede oluşturulacak kontrol merkezleri ve dijital haritalama çalışmalarıyla, ihtiyaç sahibi yaş almış vatandaşların yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlere ulaşımının sağlanması hedeflendi.5-    DENİZLER ARTIK DAHA TEMİZ: Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj sorununun çözümüne ilişkin önerilen proje ile file yöntemi kullanılarak, İSKİ yetki alanında olan bölgelerde, mevcut arıtmalara ek olarak, file yöntemiyle kirlenmenin önlenmesi önerildi.

METRO SİMGESİ TARTIŞMALARIİmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.Ekrem İmamoğlu, metro simgesiyle ilgili tartışma ve İETT araçlarının bozulmasıyla ilgili soru üzerine, "Böyle enteresan bir şekilde vatandaşı aldatma çabası. Yani bu ne zaman devreye giriyor mesela? ya bir otobüs alımıyla ilgili kredi onayı, meclisten oy birliğiyle çıkan bir kredi onayı, bir yıla yakın bir süredir Cumhurbaşkanlığı'nda niye bekler? ya buna birinin aklı eriyor mu? İstanbul, filosunu yenilemek zorunda. Çünkü yıllardır bu ihmal edilmiş" dedi.

İmamoğlu, "Kardeşim eski otobüs ya. Geçenlerde, depolarda bekleyen, kendi dönemlerinde alınmış işe yaramayan, ne yazık ki büyük bir yolsuzluk dosyasını da içinde barındıran bir otobüs filosunu, 'tamir bekleyen otobüsler' diye yayınlama cehaleti kadar şaşırmış durumdalar. O bakımdan bir yıldır bizim otobüs alma konusundaki kredi talebimiz niçin bekletiliyor? ya bırakın yüzlerceyi, bakın binlerce otobüsün yenilenmesiyle ilgili sürecin kademeli bir şekilde İstanbul'da devreye girmesi lazım. Çünkü en az, 2019'dan geriye, on yıl boyunca İstanbul'u yönetmeyi unutmuş, 'Hangi köşe başında ben ne yapabilirim' çabası içerisinde bulunan topluluğa dönüşmüş geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler. Bu akıl ve o aklın içinde olanlar, dönüyor işte bu işleri böyle yanıltarak, insanlara, 'Buraya bak, oraya bakma' dedirterek gerçekleri saptırmaya çalışıyorlar. Vakti bol olan da boş işlerle uğraşıyor, 'M mi U mu diye.' Boş işlerle uğraşan insanlar da hatta buradan oraya gidip de bu işlerle uğraşan insanlar da ne yazık ki aralarında var." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Kredi, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU  'KATILIMCI BÜTÇE' PROJELERİNİ AÇIKLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İMAMOĞLU  "KATILIMCI BÜTÇE" PROJELERİNİ AÇIKLADI - Son Dakika
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