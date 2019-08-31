İmamoğlu kayyum atanan Diyarbakır'da: Demokrasi Van'da da, Mardin'de de, Diyarbakır'da da var olacak
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Batman'da katılacağı nikâh töreni öncesi Diyarbakır'ı ziyaret edip burada yerlerine kayyum atanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi belediye başkanları ile bir araya geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman'da katılacağı nikah töreni öncesi Diyarbakır'ı ziyaret edip burada yerlerine kayyum atanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi belediye başkanları ile bir araya geldi.
İmamoğlu, yaptığı basın toplantısında İstanbul'a kayyum atanmasına dair bir endişesi olup olmadığı yönündeki soruya "Duyacağım tek endişe demokrasi adına olur. Şahsım adına zerre kadar endişe duyan birisi değilim." şeklinde yanıt verdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:23
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