Son Dakika Haberleri: İmamoğlu kayyum atanan Diyarbakır'da: Demokrasi Van'da da, Mardin'de de, Diyarbakır'da da var olacak
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İmamoğlu kayyum atanan Diyarbakır'da: Demokrasi Van'da da, Mardin'de de, Diyarbakır'da da var olacak

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Batman'da katılacağı nikâh töreni öncesi Diyarbakır'ı ziyaret edip burada yerlerine kayyum atanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi belediye başkanları ile bir araya geldi.

İmamoğlu kayyum atanan Diyarbakır'da: Demokrasi Van'da da, Mardin'de de, Diyarbakır'da da var olacak, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman'da katılacağı nikah töreni öncesi Diyarbakır'ı ziyaret edip burada yerlerine kayyum atanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi belediye başkanları ile bir araya geldi.


İmamoğlu, yaptığı basın toplantısında İstanbul'a kayyum atanmasına dair bir endişesi olup olmadığı yönündeki soruya "Duyacağım tek endişe demokrasi adına olur. Şahsım adına zerre kadar endişe duyan birisi değilim." şeklinde yanıt verdi.

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Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, İstanbul, Batman, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:23 
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İmamoğlu'ndan 'İstanbul'a kayyum atanır mı?' sorusuna yanıt: Demokrasi adına endişeleniyorum
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