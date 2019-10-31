Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Kimse İstanbul'un herhangi bir köşesinin daimi mülk sahibi değil
Son Dakika Dünya İmamoğlu: Kimse İstanbul'un herhangi bir köşesinin daimi mülk sahibi değil

İmamoğlu: Kimse İstanbul'un herhangi bir köşesinin daimi mülk sahibi değil

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün başka bir tasarruf var. Kimse İstanbul'un herhangi bir köşesinin daimi mülk sahibi değil." dedi.

İmamoğlu: Kimse İstanbul'un herhangi bir köşesinin daimi mülk sahibi değil, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün başka bir tasarruf var. Kimse İstanbul'un herhangi bir köşesinin daimi mülk sahibi değil." dedi.


Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu basın toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan İmamoğlu, "Balık ekmek lezzeti kalkar mı? Kaldırma diye de bir şey yok. Dün nasıl bir ihaleyle birisi alıyorsa şimdi de belediyenin iştirakleri, kurumları var." diye konuştu.

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Avrasya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:22 
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