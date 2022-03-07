İmamoğlu: Kız çocukları için sonsuz mücadele edeceğime söz veririm - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu: Kız çocukları için sonsuz mücadele edeceğime söz veririm

07.03.2022 15:59
İmamoğlu: Kız çocukları için sonsuz mücadele edeceğime söz veririm

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'İlham veren adımlar' etkinliğinde yaptığı konuşmada "Kızımda gördüğüm o cesareti kararlılığı ve fikrini özgürce belirtme düşkünlüğünü bu ülkenin bütün kız çocuklarında görmek adına bu mücadeleyi sonsuz biçimde vereceğime hepinizin...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 'İlham veren adımlar' etkinliğinde yaptığı konuşmada "Kızımda gördüğüm o cesareti kararlılığı ve fikrini özgürce belirtme düşkünlüğünü bu ülkenin bütün kız çocuklarında görmek adına bu mücadeleyi sonsuz biçimde vereceğime hepinizin önünde söz veriyorum" dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 40 kadının hayat hikayesinin anlatıldığı İlham Veren Adımlar Buluşması düzenlendi. Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile katıldı. Burada konuşan Ekrem İmamoğlu, "Eşit bir biçimde ama daha güçlü adımlarla İstanbul'un öyküsünü kadınlar yazdığında daha güzel işler olacağını şimdiden görebiliyorum. Eşim ve kızımla beraber bir münazaranın içerisine düştük. Kızım yaşadığı bir ortamla ilgili hem hakkını savunmayı hem de kendi kusurundan ötürü de özür dilemeyi kafasına koymuş ısrarla böyle bir ortam oluşturdu. Bu ortamın en sağlıklı koşullarda oluşması için de bütün gayretini göstererek annesi ve benimle bir mahkeme kurdu. Ben taraf değildim ama kızımın hakkını arama kararlılığı, eksik yerdeki özür dileme hassasiyetini hayranlıkla izledim. O ortamın aklımda kalan kısmı bana görev olarak verdiği kısmı şu: Her kız çocuğu aslında doğduğunda aynıdır. Hayatlarına dair cesaretlerini arttıracak, onların önünü açacak, engelleri ortadan kaldıracak biz anneler, babalar, yöneticileriz. Bu bağlamda ben kızımda gördüğüm o cesareti kararlılığı ve fikrini özgürce belirtme düşkünlüğünü bu ülkenin bütün kız çocuklarında görmek adına bu mücadeleyi sonsuz biçimde vereceğime hepinizin önünde söz veriyorum" ifadelerini.


İmamoğlu: Kız çocukları için sonsuz mücadele edeceğime söz veririm
İmamoğlu: Kız çocukları için sonsuz mücadele edeceğime söz veririm
İmamoğlu: Kız çocukları için sonsuz mücadele edeceğime söz veririm
İmamoğlu: Kız çocukları için sonsuz mücadele edeceğime söz veririm
İmamoğlu: Kız çocukları için sonsuz mücadele edeceğime söz veririm
YORUMLAR
500
İMAMOĞLU VE TURAN'DAN 'SÜLEYMANİYE' BULUŞMASI İMAMOĞLU VE TURAN'DAN 'SÜLEYMANİYE' BULUŞMASI

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İmamoğlu: Kız çocukları için sonsuz mücadele edeceğime söz veririm - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı
15:54 Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?
15:49 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
15:49 Fatih Terim mi? Torrent mi? Burak Elmas'tan gündem olacak kıyaslama!
15:47 Danıştay, hukuka aykırı buldu, Kanal İstanbul kapsamındaki ihale iptal edildi!
15:35 Evinin duvarında bulduğu tozlu sandıkta "Açmayın" notu yazmasına rağmen sandığı açtı
15:28 Kadın muhtarlarla buluşan İmamoğlu manşeti verdi: Kadınlar İBB Başkanı'na diz çöktürttü
15:23 Son dakika: Bakan Nebati'den stokçuluk yapanlara sert uyarı: Bunun altında kalırsınız
15:18 Kremlin, savaşı durdurmak için öne sürdüğü 4 koşulu açıkladı: İşte o 4 madde!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 16:12:54. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu: Kız çocukları için sonsuz mücadele edeceğime söz veririm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement