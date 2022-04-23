İMAMOĞLU KOLTUĞUNU 4. SINIF ÖĞRENCİSİ ARİF'E DEVRETTİ - Son Dakika
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İMAMOĞLU KOLTUĞUNU 4. SINIF ÖĞRENCİSİ ARİF'E DEVRETTİ

23.04.2022 11:40

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu, Fatih Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Arif Yiğit Kabasakal'a devretti.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu, Fatih Hekimoğlu Ali Paşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Arif Yiğit Kabasakal'a devretti. İBB'nin Saraçhane'deki ana yerleşkesindeki Başkanlık makam odasında gerçekleştirilen törene aynı okulun farklı sınıflarına kayıtlı 8 öğrenci ile öğretmenleri katıldı. Öğrencilerle tek tek tanışan İmamoğlu, sözü Kabasakal'a bıraktı. Başkan Kabasakal'ın ilk talimatı, sert malzemeyle kaplı okul zemininin, renkli ve yumuşak bir zemine dönüştürülmesi oldu. Bu kapsamda telefonla İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel'i arayan Kabasakal, bürokratına gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Törene katılan öğrenciler Yağmur Ekmekçi, Yasin Kantemur, Melike Karavelioğlu, Nehir Hüma Doğan, Ada Yavuzcan, Tuğba Yörükoğlu ve Oğuz Kağan Göçmen de İmamoğlu'na İstanbulla ilgili taleplerini iletti. İmamoğlu, minik öğrencilerden gelen 'bisiklet yolu', 'yeşil alan üretimi', 'mahalle çocuk tiyatrosu' ve 'çevre ve temizlik bilinci oluşturulması' gibi talepleri not aldı. İmamoğlu, bir öğrencinin, 'Yere çöp atanlara, attıkları çöpü yerden alma cezası verilsin" talebine, 'Çok sempatik bir ceza. Hem de ders olur" yanıtını verdi. En iyi 'başkan"ın halkını dinleyen başkan olduğunu vurgulayan İmamoğlu, 'Onlardan fikir alan, onlarla konuşan, onları dinleyen başkan, en iyi başkan. O zaman halk da mutlu oluyor. Niye' 'Biz söyledik, Başkanımız yaptı? diyor" dedi.

İMAMOĞLU KOLTUĞUNU 4. SINIF ÖĞRENCİSİ ARİF'E DEVRETTİ
İMAMOĞLU KOLTUĞUNU 4. SINIF ÖĞRENCİSİ ARİF'E DEVRETTİ
İMAMOĞLU KOLTUĞUNU 4. SINIF ÖĞRENCİSİ ARİF'E DEVRETTİ
İMAMOĞLU KOLTUĞUNU 4. SINIF ÖĞRENCİSİ ARİF'E DEVRETTİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU KOLTUĞUNU 4. SINIF ÖĞRENCİSİ ARİF'E DEVRETTİ - Son Dakika


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