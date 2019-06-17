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İMAMOĞLU KÜÇÜKÇEKMECE'DE KONUŞTU

15 dakika önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece'de vatandaşlara hitap etti.

İMAMOĞLU KÜÇÜKÇEKMECE'DE KONUŞTU, System.String[]

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece'de vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında dün akşam AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile yaptığı ortak yayın hakkında konuşan İmamoğlu, "Dün akşam özel bir ana hizmet ettik. Önemli bir adım attık. 17 yıldır yapılmayan en insanı duyguyu sohbet edebilmeyi tartışabilmeyi milletimize bir kez daha hatırlattık" dedi.
Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde Küçükçekmece'ye geçerek, seçim otobüsüyle ilçenin sokaklarında ve caddelerinde tur atıp halkı selamladı. Otobüsle Fevzi Çakmak Etkinlik Alanı'na gelen İmamoğlu, burada bulunan vatandaşlara seslendi. Konuşmasına dün akşam AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile yaptığı ortak yayın ile başlayan İmamoğlu, "Dün akşam özel bir ana hizmet ettik. Önemli bir adım attık. 17 yıldır yapılmayan en insanı duyguyu sohbet edebilmeyi tartışabilmeyi milletimize bir kez daha hatırlattık. Neydi Allah aşkına bundan korkunuz neydi 17 yıldır bunu neden yapmadınız. Milletin huzurunda konuşmayı münazara etmeyi neden kabul etmediniz. Bak, oluyormuş. Neticede çıktık sohbet ettik. Herkes samimiyetlere ve İstanbul'a kim hakim ona baktı. Ölçecek biçecek ve karar verecek. Gün sonunda ne olduysa oldu ama ailelerimizle birlikte millet huzurunda el sıkıştık, buluştuk, sarıldık. Biz yola çıktığımız ilk gün bu milleti barıştıracağız dedik" diye konuştu.

Görüntü dökümü
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-İmamoğlu'nun seçim otobüsü ile vatandaşları selamlaması
-İmamoğlu'nun miting konuşması
-Genel ve detaylar
 


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:47 Kaynak: DHA
İstanbul, Küçükçekmece, İmamoğlu, Güncel
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