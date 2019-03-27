İmamoğlu Küçükçekmece ve Başakşehir'de Konuştu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece İnönü ve Mehmet Akif mahallelerinde seçmenlere seslendi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece İnönü ve Mehmet Akif mahallelerinde seçmenlere seslendi. İmamoğlu'na, CHP Küçükçekmece Belediye başkan adayı Kemal Çebi de eşlik etti.



Ekrem İmamoğlu buradaki konuşmasında, "Ben, size bir şey söyleyeyim. Seçime 3 gün kaldı. 3 günde çok güzel şeyler yapılır. 3 gün boyunca herkesi arayın. Eşinizle, dostunuzla konuşun. Yeni bir başlangıçla mutlu ve huzurlu Küçükçekmece ve İstanbul geliyor. 31 Mart'ta hep beraber sandıkta görev alacağız ki, tek bir oyumuza zarar gelmesin. Sandıklarda güle oynaya oylara sahip çıkacaksınız. Aramızda kalsın, Küçükçekmece'yi de İstanbul'u da kazanıyoruz. Sevgi-saygı kazanmış, bağıranlar-çağıranlar kaybetmiştir. Sandık güvenliğinden hiç kuşku duymayın. Sizden sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum. Biz, 31 Mart akşamı, inşallah ben çıkacağım, İstanbullular'a açıklama yapacağım. 'Hep beraber kazandık' diyeceğim. Öyle kutlama, korna falan biz yapmayacağız. Ben, bir vatandaşımızın bile incinmesini istemiyorum. 1 gün sonra, 1 Nisan'da, 16 milyon İstanbullu'yla kocaman bir miting yapacağım. Akşam, Fevzi Çakmak'ta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğiz. Orada genel başkanımızı güler yüzle karşılayalım. Desin ki, 'Neden gülüyor vatandaşlarımız.' Ben de diyeyim ki, 'Onlar hem mutlu hem umutlu, müjdeyi erken aldılar' diyeyim" dedi.



"BEN, İNSAN AYIRT ETMEM"



Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'deki mitinglerin ardından Başakşehir'e geçerek, Güvercintepe Mahallesi'nde seçmenlere seslendi. İmamoğlu'na, CHP Başakşehir Belediye başkan adayı Abdülhadi Akmugan da eşlik etti.



İmamoğlu, "Burası, ihmal edilmiş bir mahalle. Tapu, yeşil alan, okul, ulaşım sorunlarınızı biliyoruz. Özellikle gençlerimizi hayata hazırlayıp, onlara iş bulacağız. Çocuklar, çok önemli. Biz, bu şehrin çocuklarını, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, eşitlemeye geliyoruz. Bu şehirde, insan odaklı ve öncelikli hizmetler yapacağız. Hepinizden destek istiyoruz. Ben, insan ayırt etmem. Hizmet ayrıcalığı yapmam. Herkesin, her partiye oy veren vatandaşlarımızın oyuna talibim. Bu şehre, eşitlik ve barış geliyor. Sandıklarda lütfen görev alın. Seçimin kaybedeni olmayacak. Kutlama yok. Kimseyi kızdırma yok. Kalpleri kıra kıra değil, gönülleri kazana seçim kazanacağız. Kazanıyoruz. Herkesi kucaklayın, herkese sarılın. Kötü söz sahibine aittir. Gönderin, gitsin" diye konuştu.



- İstanbul

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