Son Dakika Haberleri: İmamoğlu (Küskünler) Onların Kalbini Kazanacağız (1)

İmamoğlu (Küskünler) Onların Kalbini Kazanacağız (1)

1 saat önce

CHP İstanbul İl Örgütü seçim çalışmalarının koordinasyonu için çalıştay düzenliyor.

İmamoğlu (Küskünler) Onların Kalbini Kazanacağız (1), System.String[]


CHP İstanbul İl Örgütü seçim çalışmalarının koordinasyonu için çalıştay düzenliyor. Toplantıya CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Örgütü yöneticileri, CHP üyeleri ve CHP'nin İstanbul Belediye başkan adayları katılıyor. Toplantıda yürütülecek çalışmalar konuşulacak. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada küskünleri unutmadı. Elbetteki bu sürece ben daha iyiyim diyerek yola çıkmış bir çok yol arkadaşımız var. Onun için küskünleri gönlü kırılmış yol arkadaşlarımızı mutlaka unutmayacağız. Onların kalbini kazanacağız. yol arkadaşı olduğumuzu sürecin ne kadar ortak bir yol olduğunu bütün arkadaşlarımıza tek tek hatırlayacağız. Tek bir ferdi bile dışlarda bırakmamak adına özel bir ilgi özel bir alakayı mutlak ortaya koyacağız - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:11 Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu, İstanbul, Güncel
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