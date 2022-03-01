İMAMOĞLU, 'KÜTÜPHANE TROLEYBÜS'ÜN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

İMAMOĞLU, 'KÜTÜPHANE TROLEYBÜS'ÜN AÇILIŞINI YAPTI

01.03.2022 13:22

İSTANBUL'un 112 yıllık Beyazıt İETT Troleybüs Kuvvet Merkezi 'Kütüphane Troleybüs' ismiyle kütüphaneye dönüştü.

İSTANBUL'un 112 yıllık Beyazıt İETT Troleybüs Kuvvet Merkezi 'Kütüphane Troleybüs' ismiyle kütüphaneye dönüştü. Kütüphanenin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı üzerine ilişkin, " Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Mecbur kalmadıkça savaş cinayettir' diye tanımlayan sözü her şeyi anlatıyor" dedi.

İstanbul'un tramvay ve elektrikle çalışan otobüslerine enerji dağıtımının yapıldığı 112 yıllık Beyazıt İETT Troleybüs Kuvvet Merkezi kütüphaneye dönüştü. "Kütüphane Troleybüs" 20 bin kitapla İstanbul'a bilgi merkezi olarak hizmet verecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ve öğrencilerin de katıldığı açılışta konuşan Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ve Yaşar Kemal'in şiiriyle Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekata tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, "Çok enteresan bir dönem yaşıyoruz. Ülkemizde birçok ana gündem var. Bizi sıkıntıya sokan birçok konu başlığı var. Bu durumunda önüne geçen yanı başımızda bir savaş var. Savaş içimizi yakan bir durum. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Mecbur kalmadıkça savaş cinayettir' diye tanımlayan sözü her şeyi anlatıyor. Aydınlanmanın ve doğru bilgilere sahip olmanın belki de besleyici mekanizmaları kütüphanelerdir. Bir insanın hiç kitap okumaya niyeti olmasa da öyle bir alışkanlık edinmese de birkaç kez kütüphaneye gelse muhtemelen bir sonraki gelişinde ya eline bir kitap alıp karıştırmaya başlar ya da okumaya başlar. Bu manada gerçekten ülkede çok güzel insanlar çok güzel sözler söylediler. Dünyada barışı dahil kılmak adına büyük çabaya ihtiyaç var. Yaşar Kemal'in de güzel sözleri buna ışık tutacaktır. Yaşar Kemal, 'Bir, benim kitaplarımı okuyan katil olmasın, savaş düşmanı olsun. İki, insanın insanı sömürmesine karşı çıksın. Kimse kimseyi aşağılayamasın Kimse kimseyi asimile edemesin. İnsanları asimile etmeye can atan devletlere, hükümetlere olanak verilmesin. Benim kitaplarımı okuyanlar bilsinler ki, bir kültürü yok edenlerin kendi kültürleri, insanlıkları ellerinden uçmuş gitmiştir. Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla birlik olsunlar, yoksulluk bütün insanlığın utancıdır. Benim kitaplarımı okuyanlar cümle kötülüklerden arınsınlar' diyor. Yaşar Kemal bu sözleri bize miras bıraktığı için rahmetle anıyorum" diye konuştu.

"BURANIN GERÇEK SAHİBİ GENÇLERİMİZ"

İmamoğlu, kütüphanenin öneminden de bahsederek, "Bu alanın gerçekten yaşama karışması bir tesadüf değil. Beyazıt ve Süleymaniye bölgesi geçmişte de aslında baktığınızda şehrin entelektüel tarafını besleyen, medreseleri ve üniversite yapıları ile en önemli kütüphanelerin bulunduğu bir birikim merkezi. Bu değerli alanın bu şekilde dönüşümü hayat boyu öğrenme misyonumuzun da bir gereği olarak düşünebiliriz. Buranın bundan sonra zenginleşmesi ve gelişmesi ortaya koyacağı marifetin karşılığını görmemizi sağlayacak olan buranın gerçek sahibi olan gençlerimize ait olacak" dedi.

İMAMOĞLU, 'KÜTÜPHANE TROLEYBÜS'ÜN AÇILIŞINI YAPTI
İMAMOĞLU, 'KÜTÜPHANE TROLEYBÜS'ÜN AÇILIŞINI YAPTI
İMAMOĞLU, 'KÜTÜPHANE TROLEYBÜS'ÜN AÇILIŞINI YAPTI
İMAMOĞLU, 'KÜTÜPHANE TROLEYBÜS'ÜN AÇILIŞINI YAPTI
İMAMOĞLU, 'KÜTÜPHANE TROLEYBÜS'ÜN AÇILIŞINI YAPTI
İMAMOĞLU, 'KÜTÜPHANE TROLEYBÜS'ÜN AÇILIŞINI YAPTI

YORUMLAR
500
27 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 27 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da İETT otobüsü halk ekmek büfesine çarptı İstanbul'da İETT otobüsü halk ekmek büfesine çarptı

İstanbul, Savaş, İETT, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU, 'KÜTÜPHANE TROLEYBÜS'ÜN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika


Son Dakika
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
13:24 Manzarasına hayran kalıp taşındı! Simge Sağın'ın şu an oturduğu ev 7,5 milyon değerinde
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
13:02 Zeytinin idam firmanı: Madencilik faaliyetleri için zeytin katliamının önünü açan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
12:51 Burası Kiev'in çocuk hastanesi: Kanser hastası çocuklar bodrumlarda tedavi görüyor!
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 13:47:16. #1.11#
SON DAKİKA: İMAMOĞLU, 'KÜTÜPHANE TROLEYBÜS'ÜN AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement