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İmamoğlu: Londra'ya endişeli yatırımcıyı yatıştırmaya geldim

6 saat önce

İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulunan Ekrem İmamoğlu, mevkidaşı Sadık Han ile yaptığı görüşmenin ardından Reuters haber ajansına konuştu.

İmamoğlu: Londra'ya endişeli yatırımcıyı yatıştırmaya geldim, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile bir araya geldi. İmamoğlu, burada Reuters'a verdiği mülakatta "Türkiye ile ilgili olumsuz manşetlere ilişkin endişeler ve tahmini ekonomik sıkıntılar geçici" dedi.


Londra'ya 'endişeli yatırımcıyı yatıştırma' göreviyle geldiğini dile getiren İmamoğlu'nun, ziyareti kapsamında Goldman Sachs ve JPMorgan gibi uluslararası finans kuruluşuyla görüşmesi bekleniyor.

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Ekrem İmamoğlu, İngiltere, Londra, Han, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:31 
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