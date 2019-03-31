İmamoğlu: Lütfen Bulunduğunuz Yeri Terk Etmeyin

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, güncel verileri paylaşarak, "Bu süreç de görev alan sandık görevlileri, hukukçular, ilçe örgütleri yöneticileri, milletvekilleri, bilişim sorumluları.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, güncel verileri paylaşarak, "Bu süreç de görev alan sandık görevlileri, hukukçular, ilçe örgütleri yöneticileri, milletvekilleri, bilişim sorumluları. Lütfen bulduğunuz yeri terk etmeyin. Yerini terk eden süreci yanlış değerlendiriyor anlamına gelir" dedi.



"YSK'DAKİ YETKİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM, LÜTFEN SÜRECİ DENETLESİNLER"



İmamoğlu, "Az önce hepinizin huzurunda yaptığım açıklamanın teyidi anlamında kısa süre sizinle bir aradayım. Bu arada beni yetiştiren İstatistik hocalarıma teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Az önce verdiğim veri ile kıyas yapabilirsiniz. Son verimiz 36,5 açılan sandık oranı bizim kendi tabanımızda 52.42 Ekrem İmamoğlu oyu, 44.84 de rakibimizin oyu. Dolayısı ile 36 buçuk gelinen nokta bu. Dengeli bir şekilde devam ediyor. Diğer tarafta ise, fark 2.3'e düşmüş durumda. Yüzde 84.2 si açılmış. Benim açıklamamdan sonra biraz yavaşlamış. Bu süreci şöyle tanımlayabilirim. Yüzde 49.91 rakibimizin oyu TV'lere göre, yüzde 47.54 de benim oy oranım görünüyor. Hızlanma TV oy Yüzde 84.2 açılan sandığa göre. Görünen yüzde 16'ya kadar henüz açılamamış görünen sandık var. Ama şunu belirtmek istiyorum. Burada bir manipülasyon süreci söz konusu. YSK'daki yetkileri göreve çağırıyorum. Lütfen süreci denetlesinler. " diye konuştu



"LÜTFEN BULUNDUĞUNUZ YERİ TERK ETMEYİN"



"Türkiye'nin çok değerli seçimi yerine getiriyoruz." diyen İmamoğlu, "Özelikle şunu söyleyeyim, bu süreç de görev alan sandık görevlileri, hukukçular, ilçe örgütleri yöneticileri, milletvekilleri, bilişim sorumluları. Lütfen bulduğunuz yeri terk etmeyin. Yerini terk eden süreci yanlış değerlendiriyor anlamına gelir. Tekrar devletin kurumları YSK ve AA'nı ilgiye alaka ve ahlaklı bir süreç yönetimine davet ederken herkesin gözünün içine baka baka, hak yemedim yemem, ama hakkımı da yedirtmen. Ben bu süreci yönetmeye devam edeceğim. Süreç dönüşümlerini, basın mensuplarına bilgi vermeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



- İstanbul

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