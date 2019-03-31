Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Lütfen Süreci Beklesinler(1)

İmamoğlu: Lütfen Süreci Beklesinler(1)

1 saat önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ak Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "İstanbul'u kazandık" açıklaması üzerine "Tekrar ediyorum, ben tebrik etmeyi bilirim, tebrik edilmeyi de beklerim. Bizim girişlerimiz devam ediyor.

İmamoğlu: Lütfen Süreci Beklesinler(1), System.String[]


CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ak Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "İstanbul'u kazandık" açıklaması üzerine "Tekrar ediyorum, ben tebrik etmeyi bilirim, tebrik edilmeyi de beklerim. Bizim girişlerimiz devam ediyor. Bu manipülasyonun başka ayağıdır. Kendilerini uzun yıllardır devlet görevi yapmış, devlet adamlığı kimliği ile sorumluluğa davet ediyorum. Süreç bitmeden, ön keserek 'Kazandık' demesini netice olarak ayıplıyorum. Lütfen süreci beklesinler" dedi.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun açıklaması - Meriç

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:49 Kaynak: DHA

İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Binali Yıldırım, İmamoğlu, Güncel
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