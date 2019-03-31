İmamoğlu: Lütfen Süreci Beklesinler(1)
1 saat önce
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ak Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "İstanbul'u kazandık" açıklaması üzerine "Tekrar ediyorum, ben tebrik etmeyi bilirim, tebrik edilmeyi de beklerim. Bizim girişlerimiz devam ediyor.
CHP
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
, Ak Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın "İstanbul'u kazandık" açıklaması üzerine "Tekrar ediyorum, ben tebrik etmeyi bilirim, tebrik edilmeyi de beklerim. Bizim girişlerimiz devam ediyor. Bu manipülasyonun başka ayağıdır. Kendilerini uzun yıllardır devlet görevi yapmış, devlet adamlığı kimliği ile sorumluluğa davet ediyorum. Süreç bitmeden, ön keserek 'Kazandık' demesini netice olarak ayıplıyorum. Lütfen süreci beklesinler" dedi.
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-İmamoğlu'nun açıklaması - Meriç
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:49 Kaynak: DHA
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