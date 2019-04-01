Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Lütfen Süreci Beklesinler(1)

İmamoğlu: Lütfen Süreci Beklesinler(1)

56 dakika önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ak Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "İstanbul'u kazandık" açıklaması üzerine "Tekrar ediyorum, ben tebrik etmeyi bilirim, tebrik edilmeyi de beklerim. Bizim girişlerimiz devam ediyor.

İmamoğlu: Lütfen Süreci Beklesinler(1), System.String[]


CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ak Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "İstanbul'u kazandık" açıklaması üzerine "Tekrar ediyorum, ben tebrik etmeyi bilirim, tebrik edilmeyi de beklerim. Bizim girişlerimiz devam ediyor. Bu manipülasyonun başka ayağıdır. Kendilerini uzun yıllardır devlet görevi yapmış, devlet adamlığı kimliği ile sorumluluğa davet ediyorum. Süreç bitmeden, ön keserek 'Kazandık' demesini netice olarak ayıplıyorum. Lütfen süreci beklesinler" dedi. - Meriç

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:14 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Binali Yıldırım, Güncel
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