Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı
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İmamoğlu, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı

41 dakika önce

- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gidişi Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ortak yayının yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı.

- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gidişi
Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ortak yayının yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı.
İmamoğlu, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:35 Kaynak: AA
belediye başkan adayı, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi, Güncel
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