İmamoğlu, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı
41 dakika önce
- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gidişi Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ortak yayının yapılacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:35 Kaynak: AA
İstanbullular Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi
Seçim neden yenileniyor? İmamoğlu ve Yıldırım'dan dikkat çeken cevap
İmamoğlu cebinden 20 lira çıkararak YSK'nın kararını sorguladı: Buna hiç kimse inanmaz
İmamoğlu ve Yıldırım'ın karşılaşması aile fotoğrafıyla bitti