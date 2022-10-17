İmamoğlu, Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu: "Devletimizin Bütün Kurumlarına Ayrıştırmadan, Kutuplaştırmadan, Bir Bütün Olarak Bakıyoruz"

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte görev yapan 963 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. '19 Ekim Muhtarlar Günü' kapsamında gerçekleştirilen buluşmada konuşan İmamoğlu, "Muhtarlarımızın her zaman yanında olacağız. Biz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarına böyle bakıyoruz. Ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan, herhangi bir parti veya siyasi anlayışın tarafı gibi görüp bölmeden, dönüştürmeden bir bütün olarak bakıyoruz, bakmaya da devam edeceğiz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "19 Ekim Muhtarlar Günü" öncesinde, kentte görev yapan 963 mahalle muhtarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada sırasıyla; Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İmamoğlu ve ünlü tarihçi İlber Ortaylı birer konuşma yaptı.

Ekrem İmamoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"YERELDEN HİZMETLERİ NASIL DAHA GÜÇLENDİREBİLİRİZ BAKIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ: Muhtarlık kurumunun bir dönem kapatılması düşünüldü. Oysa, 21. yüzyılda demokrasinin temsiliyeti, yerelliğin, yerelden hizmetlerin, yerinden hizmetlerin daha güçlü oluşması noktasında nasıl geliştirebiliriz, nasıl güçlendirebiliriz bakışıyla, mutlak kanunla, yasayla güçlendirilmiş bir şekilde sürecinin netleşmesi, ödeneğinin, bütçesinin oluşturulmasıyla devletimizin en yerelde, en temelde 'Demokrasinin başlangıç noktası' diye tariflenerek kurulması şarttır. Hatta bunu 'Biz nasıl güçlü bir demokrasiyi inşa ediyoruz' kavramıyla da bütün dünyaya da anlatabileceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle hem sizlerin makamına hem de kurumsal olarak sürecine bakışımız budur.

MUHTARLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI'NI KURDUK: 16 milyon İstanbulluya hizmet ederken elbette muhtarların önemi büyük.Bu çerçevede, belediye bünyesinde Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'nı kurduk.Bu, katılımcılığa, ortak akla daha önemli bir süreci kazandırır. Mahallelerimizin bu anlamdaki karakterini güçlendirmek demek, kesinlikle daha güvenilir, daha dayanıklı, daha sürdürülebilir ve de dünyaya örnek bir kent yönetimi modelinin oluşmasını sağlar. Bu anlamda, bütün eksikliklere rağmen, beklentilerinizin tam anlamını anlamıyla ne yazık ki karşılanmamasına rağmen, ortaya koyduğunuz yoğun emek ve çalışmalar için hepinize kesinlikle ve kesinlikle 16 milyon İstanbullu adına, yürekten teşekkür ediyorum. Oluşturduğumuz bu yapının ne anlama geldiğini hem Genel Sekreterimizle hem İştirakler Koordinatörümüzle ve bütün iştiraklerimizle, bütün yöneticilerimizle bu konuyu bizzat ben anlattım. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'nın mesul olduğu 963 muhtarımız var. ve bu muhtarlarımızın bize ulaşması gereken bilgileri var, detayları var, istekleri var, talepleri var. Bunların hiçbirisi kişisel istek değil. 16 milyon insanımızın isteği. Dolayısıyla 'Bu Daire Başkanlığımızın koordinasyon gücünü hep birlikte güçlendirmelisiniz' diyerek verdiğimiz talimatla yola çıktık.

17 BİN 787 İŞLEM ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU: Bu oluşum üzerinden, yaklaşık 1 yıllık süreç içerisinde 17 bin 787 işlem gerçekleştirilip çözüme kavuşturuldu. Çalışma arkadaşlarımın verdiği rapora göre; sadece 18 talebin yorumlanmasına devam ediliyor. İstanbul'a daha iyi hizmet etmek noktasında demokratik platformlar oluşturduk, çalıştaylar düzenledik ve yönetişim modelleri üzerinde çalıştık. Bu yönetişim ve koordinasyon toplantıları sayesinde, 'Sizlerle birlikte İstanbullulara daha iyi neler yapabiliriz'i, sizlerin deneyimlerinden faydalanarak oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte, muhtarlarımızın daha iyi ve daha güçlü, daha konforlu hizmetler yapabilmesi adına da oluşturduğumuz bütçelerle birlikte, muhtarlarımıza bir kısım destekler, bir kısım rehabilitasyonlar, iyileştirmeler ve mekanlarıyla ilgili çalışmaları da arkadaşlarım yürüttüler.

70 BİN RAMAN KOLİSİNİZİ MUHTARLAR ARACILIĞIYLA DAĞITTIK: İBB olarak hazırladığımız Ramazan kolilerinin yaklaşık 70 binini muhtarlar aracılığıyla dağıttık.Bu konuda bazı muhtarlarımıza kızanlar oldu, yüklenenler oldu. Dağıttığınız koliler, Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin bize sağladığı imkanlarla, ihtiyacı olan ailelere ulaştırılması gereken desteklerdir. Bu desteği, sizlerin vasıtasıyla ulaştırmak da bize yakışandır. Çünkü, sizler de vatandaşların oylarıyla seçilmiş saygın hanımefendiler ve beyefendilersiniz. Dolayısıyla bu yaptığımız işlemin içerisinde ne Ekrem İmamoğlu'nun şahsi menfaati ne de muhtarlarımızın şahsi menfaati yoktur. Bu bakımdan biz, muhtarlarımıza güvenmeye, onlarla hareket etmeye sadece Ramazan kolisi değil Ramazan dışında da bir kısım desteklerimizi yine 'Sizler vasıtasıyla nasıl yapabiliriz, iş birliğini bu anlamda nasıl büyütebiliriz' tarafındayız. Bu konuda da özenli bir çalışmayı Daire Başkanımız sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın her zaman yanında olacağız. Biz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarına böyle bakıyoruz. Ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan, herhangi bir parti veya siyasi anlayışın tarafı gibi görüp bölmeden, dönüştürmeden bir bütün bakıyoruz, bakmaya da devam edeceğiz."

"MUHTARLARIYLA İSTANBUL" KİTABINI HEDİYE ETTİ

İmamoğlu'nun mikrofona davet ettiği tarihçi İlber Ortaylı da katılımcılara, 193 yıllık geçmişi bulunan muhtarlık kurumunun tarihçesiyle ilgili kısa bilgiler verdi. Ortaylı, bugünün muhtarlık birimlerinin temellerinin, 1829'da II. Mahmut döneminde ilk olarak İstanbul'da atıldığını aktardı.

Konuşmaların ardından davetlilerle anı fotoğrafları çektiren İmamoğlu, muhtarlara, İBB Yayınları tarafından basılan "Muhtarlarıyla İstanbul" kitabını hediye etti.