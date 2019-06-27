Son Dakika Haberleri: İmamoğlu, mazbatasını aldı
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İmamoğlu, mazbatasını aldı

1 saat önce

- İmamoğlu ve beraberindekilerin adliyeye gelişleri Adliye içinden görüntüler Mazbata töreninden görüntüler İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı.

İmamoğlu, mazbatasını aldı, System.String[]
- İmamoğlu ve beraberindekilerin adliyeye gelişleri
Adliye içinden görüntüler
Mazbata töreninden görüntüler İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:54 Kaynak: AA
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