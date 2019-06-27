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İmamoğlu, mazbatasını aldı

1 saat önce

23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan aldı.

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23 Haziran seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan aldı.
İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde geçerli oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868 oy alan İmamoğlu, mazbatasını almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Adliyeye eşi Dilek imamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile bazı milletvekili ve partililerle protokol kapısından giren Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na giriş yaptı.
İmamoğlu, mazbatasını burada İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'den aldı. Mazbata teslim töreninde sadece AA, DHA, İHA ve TRT tarafından çekim yapılmasına izin verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu'nun adliyeye gelişi dolayısıyla adliye çevresinde polis ve adliyenin özel güvenlik ekipleri yoğun önlem aldı.
Mazbatayı İl Seçim Kurulu Başkanı Öner'den alan İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, seçimin İstanbul'a hayırlı olmasını dileyerek, "İstanbul'umuz Türkiye'mizin lokomotif şehri, umarım en doğru işleri yapacağımız 5 yılı hep birlikte yaşarız." dedi.
Seçim süreci boyunca İl Seçim Kurulu Başkanı, müdürü, siyasi parti temsilcileri ile ilçe seçim kurullarında görev yapanlara teşekkür eden İmamoğlu, "Demokrasinin teminatı olan sandıklardan çıkan neticeyi en sağlıklı tutanaklara dönüştürüp milletimizin iradesinin neticeye kavuşmasında büyük katkı sunan herkese, her demokrasi neferine yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.
"İlk günün ilk mesajı"
Çoğunluğu kadın olan bir heyetin imzasıyla mazbatayı alacağına işaret eden İmamoğlu, "Bu aynı zamanda bize kamu yönetiminde, yapacağımız görevlerde cinsiyet eşitliği adına kadınların varlığı adına, kadınların toplumdaki yeri adına da değerli bir mesajdır. Bu mesajı da İstanbul'un şehremini olarak taşımaktan onur duyacağım ve bu konuda gerekeni yapacağımı şimdiden ilk günün ilk mesajı olarak paylaşmak isterim." diye konuştu.
Adliyedeki vatandaşların da sevgi gösterisinde bulunduğu Ekrem İmamoğlu, mazbata teslim töreninin ardından adliyeden ayrılırken kendisini bekleyen basın mensuplarının soruları üzerine, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde açıklama yapacağım, hepimiz için, şehrimiz için hayırlı olsun." dedi.
Burada gazetecilerin birlikte hatıra fotoğrafı çektirme talebi üzerine İl Başkanı Kaftancıoğlu, bir gazetecinin fotoğraf makinesini alarak fotoğrafı çekti.
İmamoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına gitmek üzere adliyeden ayrıldı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:18 Kaynak: AA
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