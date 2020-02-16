İmamoğlu mecidiyeköy-mahmutbey metro hattının test sürüşünü yaptı - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunun birinci etabı olan 'Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattındaki ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. İmamoğlu, söz konusu hattın yapımı nedeniyle kullanımdan süreli olarak çıkarılan ve inşası tamamlanan 'Mecidiyeköy Metrobüs Hattı Yaya Bağlantısını da yeniden hizmete açtı. Sürücüsüz olarak tasarlanan M7 Test Treni'ne binen İmamoğlu, İBB üst yönetimi ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ile birlikte, Mecidiyeköy İstasyonu'ndan, hattın kontrol merkezinin bulunduğu Tekstilkent İstasyonu'na, yaklaşık 30 dakika süren bir yolculuk yaptı. Kontrol merkezinde incelemelerde bulunan İmamoğlu, sonrasında yaptığı konuşmada hatla ve gelecekte eklenecek projelerle ilgili teknik bilgiler paylaştı. İmamoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'YOĞUN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

'İstanbul'un kuzey ve batı bölümlerinde beklenen çok fazla metro hatları var. Bu güzergahlarda durum nedir sorusu üzerine İmamoğlu, şunları söyledi

19 Mayıs'ta, inşallah bu Mecidiyeköy-Mahmutbey hattını devreye alacağız ve gerçekten çok yoğun bir yükü hafiflettiğini, metrobüs başta olmak üzere, hissedeceğini öngörüyoruz İstanbul'umuzun. En azından uzman arkadaşlarımız, bize böyle ifadelerde bulunuyor. Yanı sıra, Eminönü-Alibeyköy hattı eli kulağında yürüyen çalışmalarımızdan birincisi. O da 2020'nin sonuna doğru, son çeyreğinde İstanbullularla buluşması için yoğun bir çaba içerisindeyiz.

İmamoğlu, Bostancı-Dudullu, Sultanbeyli-Çekmeköy, Tuzla-Pendik, Bahçeşehir-Esenyurt, Beylikdüzü metrosu hatlarına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

'YOK HÜKMÜNDEDİR

'Kanal İstanbul, bu metro projelerine engel oluyor mu sorusuna İmamoğlu, 'Kanal İstanbul, elbette engel oluyor. Yapılmış projelere dönük de çok değişiklik öngörüyor. Kanal İstanbul, sadece İSKİ'nin var olan işlerinin değişimiyle, yaklaşık 20 milyar liralık bir maliyete sahip. Yani; İSKİ'nin hatları, kanalları, arıtma tesisleri, bunların kaydırılması, aktarılması dahi, 20 milyar lira. 20 milyar lira ne demek biliyor musunuz Şu anda, duran metro hatlarımızın hepsini yapmak demek. Sadece İSKİ'ye külfeti. Çok net söylüyorum Kanal İstanbul, İstanbullunun zihninde de 'yok' hükmündedir; cebimizdeki paraya göre de 'yok' hükmündedir, Türkiye'nin kuruşu, parası adına da 'yok' hükmündedir. Bizim metro hatlarımız adına da İstanbul'un böyle bir projeyle buluşması süreci, 'yok' hükmündedir yanıtını verdi.

'BEN ORAYA DAVET EDİLMEDİM

'Cumhurbaşkanı İstanbul'da Pendik Teknopark açılışına katılıyor, gidecek misiniz Test sürüşü için cumhurbaşkanına davet gitti miö sorusunu İmamoğlu, 'Ben oraya davet edilmedim. Ama test sürüşü için davet yapmayız. Davet gerektiren bir ortam değildi. Biz, teknik bir süreci devreye aldık. Bütün açılışlarımıza, Cumhurbaşkanı, bakanlar, siyasi partilerin genel başkanları dahil, tamamına bizzat imzalayarak davetiyemi gönderiyorum. Biz, bugün Teknopark'a davet edilmedik. Açılışını da bilmiyorum. Ama biz her yere davet ediyoruz. Bütün devletimizin yöneticilerini, idarecilerini, siyasi partilerin yöneticilerinin başımızın üzerinde yeri var diye yanıtladı.