Son Dakika Haberleri: İmamoğlu: Metrobüsle İlgili Özel Bir Sürprimiz Olacak (2)

İmamoğlu: Metrobüsle İlgili Özel Bir Sürprimiz Olacak (2)

1 saat önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Milli Piyango bana çıkarsa kendime metrobüs alacağım" diyen Bahattin Çağrış ile görüştü.

İmamoğlu: Metrobüsle İlgili Özel Bir Sürprimiz Olacak (2), System.String[]
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Milli Piyango bana çıkarsa kendime metrobüs alacağım" diyen Bahattin Çağrış ile görüştü. Piyangonun kendisine çıkmadığını söyleyen Çağrış ile bir süre metrobüs üzerine sohbet eden İmamoğlu, "Bu işin düzeltilmesi çok zor değil. Ancak biraz ilgisizlik var. Bu işe özel bir sürprizimiz olacak." dedi.

Ekrem İmamoğlu, bir TV röportajı sırasında, "Milli Piyango bana çıkarsa kendime metrobüs alacağım" diyen Bahattin Çağrış ile görüştü. Sabah saatlerinde Çağrış ile Güzelyurt Metrobüs durağında buluşan İmamoğlu, birlikte metrobüse binerek bir süre sohbet etti. Çağrış'a yaptığı TV röportajında metrobüs konusundaki sorunları dile getirdiği için teşekkür eden İmamoğlu, "Bu işin düzeltilmesi çok zor değil. Ancak biraz ilgisizlik var. Bu işe özel bir sürprizimiz olacak. 1 Ocak'ın kerameti yani ama bazen de sorunları böyle dile getirmek lazım. Bak sen onun için büyük bir iş başardın. Hani bir problemin dile getiriliş biçimi bile bazen insanları motive eder ya, bu aynı zamanda demokrasinin güzelliğini hissettirmek gibi sana helal olsun." şeklinde konuştu.

Metrobüs projesinin zamanında iyi düşünülmüş bir proje olduğunu belirten İmamoğlu, "Metrobüs projesi hat uzadıkça imkansız hale gelmiş. İlk başta, Topkapı - Avcılar tasarlanmıştı. İşin lojistik tarafı ve teknik inceleme süreci bir kenara bırakıldı. Bu kadar uzun hattın farklı çözümleri var. Metrobüse binişi ve gidişi 'Survivor' tarzı. Tekrar söylüyorum sorunu harika dile getirdin. Vatandaşın bir sorununu dile getirmesi konusunda örneksin." ifadelerini kullandı.

TRAJİKOMİK BİR OLAY OLDU RÖPORTAJ

Aldığı piyango biletlerinden bir ikramiye çıkmadığını belirten Bahattin Çağrış da verdiği röportaj ile ilgili, "Anlattıkça zaten trajikomik bir olay oldu röportaj. Böyle patlayacağını düşünmemiştim aslında, böyle hızlı bir şekilde yayılacağını bilmiyordum sonra baktım ki 'Dayanın, sabredin' diye siz de paylaşmışsınız. Çok mutlu oldum."dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:22 Kaynak: DHA

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