İmamoğlu: Milletin Parasını Çarçur Edene Ne Esenyurt'ta Ne İstanbul'da Asla Geçit Vermeyeceksiniz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, devam eden Haramidere Islah Projesinin çalışma alanında Esenyurtlularla buluştu. Önceki dönem Esenyurt Belediyesi yönetimi tarafından yanlış bir uygulamayla hafriyat üstüne yapılan halı sahanın örneğini veren İmamoğlu, "Milletin parasını çarçur edene, milletin parasını pul edene, milletin parasını kendi parası zannedenlere bu milletin tahammülü olmayacak. O yöneticilere ne Esenyurt'ta ne İstanbul'da ne de başka bir yerde sizler asla geçit vermeyeceksiniz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, plansız şehirleşme nedeniyle dar bir yatağa hapsedilen ve taşkınlara neden olan Esenyurt Haramidere'de dört yıl içerisinde gerçekleşen, devam eden ve planlanan projeleri ilçe sakinlerinin huzurunda paylaştı. "Yeni Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar" sürecindeki projelerin de anlatıldığı buluşmada Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 30 mahalle muhtarı, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ilçe sakinleri yerlerini aldı. Sunumların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ilçe sakinlerine hitaben konuşma gerçekleştirdi.

"OLAN DURUMU İDARE ETMİYORUZ, RADİKAL KARARLAR ALIYORUZ"

İmamoğlu'nun konuşmasında öne çıkan satır başları şöyle: Projelerimizin özellikle bir bütün olarak kentsel hayatı dönüştürme kabiliyetine sahip olması için gayret içindeyiz. Olan durumu idare etmiyoruz, radikal kararlar alıyoruz. Projelerin birbiriyle olan etkileşimine, diyaloğuna dikkat ediyoruz. Kendi aralarındaki sinerjiyi önemsiyoruz. Burada bir altyapı projesini çözerken üstündeki yeşil alan dönüşümünü, meydanları ya da hemen yanı başına nasıl fonksiyon koyabileceğimizi, nasıl oraya bir kreş oturtabileceğimizi ya da insanların çocuklarıyla birlikte özellikle kadınların bu bölgede faydalanabilecekleri sosyal alanları nasıl yaratabiliriz diye ortak bir sinerjiyi ortaya koyuyoruz.

"DERE YATAKLARINI İMARA AÇTILAR"

İstanbul'un göbeğinde 2023 yılında, 21'nci yüzyılda insanları öldüren bir şehir var ettiler. Biz insanları yaşatma çalışma gayreti içerisindeyiz. O bakımdan üstüne diktiğiniz lüks binaların ya da adına rezidans dediğiniz birtakım yapıların aslında altında yatan o ne yazık ki geri kalmışlığı bugün düzeltme çabası içerisindeyiz. Bakın dere yataklarını imara açamazsınız ama açtılar. Altyapısız bina yapamazsınız ama yaptılar. Bakın deniziniz, boğazınız olabilir ama 2019 yılına gelene kadar hala denizlerinize, o canım İstanbul Boğazı'na, atık suyunuz akıyorsa bir anlamı yok o boğazın veya denizin. İşte onun için biz şehre proje kavramına farklı bir açıdan bakıyoruz.

"İSTANBUL BİRÇOK YANLIŞ ÖRNEKLE DOLU"

Biz Haramidere'nin ulaşım, altyapı, çevre gibi sorunlarını bütün yönleriyle kalıcı bir biçimde çözmenin peşindeyiz. Durumu idare etme peşinde değiliz. Bu milyarlarca lirayla göz boyayıcı onlarca iş yapardınız Esenyurt'ta. Ama biz gözümüzü kırpmadan bir kişinin bile hayatını kaybetmesine tahammülümüz olamaz diyerek buraya milyarlarca lira ayırmaya devam ediyoruz. Bu yolda çok önemli işler başardık. Daha da fazlası için gayret göstereceğiz. Bizi hiçbir işi günü kurtarmak ve rant üretmek adına ya da sadece seçim kazanmak adına yolculukta görmeyeceksiniz. Biz sadece doğru, adil ve kalıcı çözümler üreten olacağız. Kente dair bilimsel, çevreci, sosyal adaletçi bir yaklaşımının tabiriyle, tabiri caizse geleceğe yakalamanın yolcusu olarak göreceksiniz. Doğru bir bakış açısının ürünü değilse asla ve asla o yanlışa imza atmayacağız. İstanbul bu gördüğünüz Haramidere'deki yanlışla ne yazık ki birçok örneğiyle dolu. Aynısını birçok yerde bize yaşattılar. Ayamama ve Kurbağalıdere bunların örnekleri…"

"ESENYURT BELEDİYESİ'NE SÖZÜM ONA SPOR SAHASI YAPMIŞLAR"

Yukarıda Esenyurt Belediyesi'ne ait bir halı sahanın altına bir milyon metreküp hafriyat yığmışlar. Üstünü de göz boyamak için çok az bir paraya halı saha yapıp Esenyurt Belediyesi'ne sözüm ona spor sahası yapmışlar. Bu neyin hafriyatı? Şuradaki binaların hafriyatının döküldüğü yerler. Bedava mı döküldü? Hayır. Çok büyük paralara döküldü. Kimin cebine gitti? İşte bunların hepsi araştırılmalı. Şimdi o toprağı tekrar oradan kaldırıp yol yapmak, dere geçirmek zorunda kalıyoruz çünkü su basıyor buraları. Yapmazsak insanlar ölecek. İşte bu sadece son 15-20 yılın ihanet tablosu.

"O YÖNETİCİLERE GEÇİT VERMEYECEKSİNİZ"

Bu masumiyet diye bir şey değil. Asla kabul etmeyin. Bu çok büyük bir kötülük. Bu paralar birilerinin cebine giren paralar. Birilerinin cebinden çıkan paralar. şu anda sizin için yaptığımız bu harcamalar bakın 7-8-10 milyar lira dediğimiz o paralar sizin cebinizden çıkıyor. Bizim cebimizden çıkıyor. Bizim paramız onlar. Güzel çocukların cebinden çıkıyor, onları borçlandırıyor. Milletin parasını çarçur edene, milletin parasını pul edene, milletin parasını kendi parası zannedenlere bu milletin tahammülü olmayacak. O yöneticilere ne Esenyurt'ta ne İstanbul'da ne de başka bir yerde sizler asla geçit vermeyeceksiniz.

"MİLLETİN PARASIYLA AYRIMCILIK YAPMAK NE AHLAKA NE İNANCIMIZA SIĞMAZ"

Kupon arazi hevesiyle bu kadim şehre rant gözüyle, ihmal-ihanet dönemine dönüştürdükleri süreci hep birlikte sonlandıracağız. Önce vatandaşın ihtiyacını gözeteceğiz. İnsanımıza saygı göstereceğiz. Kente özen göstereceğiz. Çocuklarımıza gelecek hazırlayacağız. Tüm yatırımlarımızı gerçekten büyük bir gayretle yapıyoruz. Bakın devletin hiçbir kurumunun, hiçbir finans kurumunun bankasının, İller Bankası'nın dört yılda bir kuruş lirası ne bize nasip olmuştur ne Esenyurt Belediyesi'ne. Bu partizanca bir tutumdur. Milletin parasıyla, ayrımcılık yapmak ne ahlaka ne inancımıza sığmaz. Biz yine de özenle, saygıyla işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hızla başladığımız işleri bitireceğiz. İnşallah çok güzel bir manzarayla dönem sonuna geldiğimizde şu bölgede hayatı değiştirmenin keyfini hep birlikte yaşayacağız."