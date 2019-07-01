İmamoğlu'na destek veren sanatçıyı konsere çıkardı

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik'in, Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seçim döneminde özellikle sosyal medyadan büyük destek veren sanatçı Merve Özbey'i, festivalde sahneye çıkarıp çiçek vermesi eleştirilere neden oldu.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik'in, Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seçim döneminde özellikle sosyal medyadan büyük destek veren sanatçı Merve Özbey'i, festivalde sahneye çıkarıp çiçek vermesi eleştirilere neden oldu.



Buldan'da bu yıl 19. Gerçekleştirilen Dokuma, Kültür ve El Sanatları Festivali kapsamında ünlü sanatçı Merve Özbey, Buldan'da hayranları ile buluştu. Özbey geçtiğimiz İstanbul yerel seçimlerinde İmamoğlu'na özellikle sosyal medya üzerinden verdiği destek ile biliniyor. Festivali organize eden Buldan Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şevik'in, Özbey'in sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun öven, destek veren paylaşımlarının ardından konseri iptal etme girişiminde bulunduğu ancak yapılan sözleşmede 100 bin TL tazminat ödeme yükümlülüğü olduğu için Özbey'i sahneye çıkarmak zorunda kaldığı belirtildi. Bunun üzerine Özbey'in sahneye çıkma ücreti olan 80 bin TL ödemesini aldıktan sonra sahne aldığı öğrenildi.



Sanatçıya 80 bin TL ile birlikte festival için ayrılan ve yaklaşık 200 bin TL'yi bulan bütçe ise ilçe sakinleri tarafından Özbey'in sahneye çıkarılmasının yanında bir başka eleştiriye neden oldu.



Bunun yanında siyasi çevrelerde de İmamoğlu'na destek veren bir sanatçının Cumhur İttifaklı Belediye başkanı tarafından sahneye çıkarılması eleştirilerde bulundu.



Konser sonunda ise Başkan Şevik sahneye çıkarak Özbey'ı çiçek verip, önümüzdeki yıllarda da yapılması planlanan festival programında tekrar sahneye çıkması için davette bulundu. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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