İmamoğlu'na eşlik eden gazetecilerle ilgili eleştirilere İBB Sözcüsü Murat Ongun cevap verdi: Fotoğrafın bütününe bakıyoruz - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çıktığı Karadeniz gezisinde bir grup gazeteci eşlik etmişti. İmamoğlu'nun bu isimlerle verdiği pozun paylaşılması sonrasında, geziye katılan gazetecilerden bazıları eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

"BU ELEŞTİRİLERİ ÖNEMSEMİYORUZ"

İBB Sözcüsü Murat Ongun; Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Kamuoyunda gündem olan fotoğraf hakkında FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Ongun, "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" dedi.

"ALÇI, O BÖLGEDE ÇOK SEVİLİYOR"

Küçükkaya'nın aktardığına göre; Ongun, eleştirilere, "Nagehan Alçı oralarda çok seviliyor. Ben kendi başıma yapmıyorum ki, bu listeyi kendi başıma hazırlamadım. Gezi hazırlarken listeyi sayın başkana sunuyorum. Sayın başkan onay vermeseydi ben bu geziyi düzenleyebilir miydim? İmamoğlu'nun keyfi yerinde. O, bu tartışmalara bakmıyor. Biz genel fotoğrafın bütününe bakıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

"HANDE FIRAT'I DA DAVET ETTİK, GELEMEDİ"

Ongun açıklamasına şöyle devam etti: "Fotoğrafı ben istedim en son aşamada. Yazılar yazılıyordu, paylaşımlar yapılıyordu, ben biraz gazeteciler üzerinde yürüdüm. Bu bizim ilk seyahatimiz değil. Bundan sonra da yapacağız. Ardahan'da bir gezi var. Aslında bu geziye Hande Fırat'ı da davet etmiştim. Eşi ile ilgi olarak bazı tartışmalar olduğu için gelemedi. Başkalarını da davet ettik, birinin tatili birinin başka bir şeyi vardı. Ben bu tartışmaları çok önemsemiyorum."