İmamoğlu'na eşlik eden gazetecilerle ilgili eleştirilere İBB Sözcüsü Murat Ongun cevap verdi: Fotoğrafın bütününe bakıyoruz - Son Dakika
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İmamoğlu'na eşlik eden gazetecilerle ilgili eleştirilere İBB Sözcüsü Murat Ongun cevap verdi: Fotoğrafın bütününe bakıyoruz

06.05.2022 14:09
İmamoğlu'na eşlik eden gazetecilerle ilgili eleştirilere İBB Sözcüsü Murat Ongun cevap verdi: Fotoğrafın bütününe bakıyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde kendisine eşlik eden gazetecilere yönelik yapılan eleştirilere İBB Sözcüsü Ongun, cevap verdi. Ongun, "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumlarıdır. İmamoğlu'nun keyfi yerinde. Biz genel fotoğrafın bütününe bakıyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çıktığı Karadeniz gezisinde bir grup gazeteci eşlik etmişti. İmamoğlu'nun bu isimlerle verdiği pozun paylaşılması sonrasında, geziye katılan gazetecilerden bazıları eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

"BU ELEŞTİRİLERİ ÖNEMSEMİYORUZ"

İBB Sözcüsü Murat Ongun; Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Kamuoyunda gündem olan fotoğraf hakkında FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Ongun, "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" dedi.

"ALÇI, O BÖLGEDE ÇOK SEVİLİYOR"

Küçükkaya'nın aktardığına göre; Ongun, eleştirilere, "Nagehan Alçı oralarda çok seviliyor. Ben kendi başıma yapmıyorum ki, bu listeyi kendi başıma hazırlamadım. Gezi hazırlarken listeyi sayın başkana sunuyorum. Sayın başkan onay vermeseydi ben bu geziyi düzenleyebilir miydim? İmamoğlu'nun keyfi yerinde. O, bu tartışmalara bakmıyor. Biz genel fotoğrafın bütününe bakıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

"HANDE FIRAT'I DA DAVET ETTİK, GELEMEDİ"

Ongun açıklamasına şöyle devam etti: "Fotoğrafı ben istedim en son aşamada. Yazılar yazılıyordu, paylaşımlar yapılıyordu, ben biraz gazeteciler üzerinde yürüdüm. Bu bizim ilk seyahatimiz değil. Bundan sonra da yapacağız. Ardahan'da bir gezi var. Aslında bu geziye Hande Fırat'ı da davet etmiştim. Eşi ile ilgi olarak bazı tartışmalar olduğu için gelemedi. Başkalarını da davet ettik, birinin tatili birinin başka bir şeyi vardı. Ben bu tartışmaları çok önemsemiyorum."

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na eşlik eden gazetecilerle ilgili eleştirilere İBB Sözcüsü Murat Ongun cevap verdi: Fotoğrafın bütününe bakıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'na eşlik eden gazetecilerle ilgili eleştirilere İBB Sözcüsü Murat Ongun cevap verdi: Fotoğrafın bütününe bakıyoruz - Son Dakika
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