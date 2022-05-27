İmamoğlu'na karşı söylediği sözler tartışmaya yol açtı! Jahrein ve CHP'li Eren Erdem birbirine girdi

Geçtiğimiz senelerde Twitch'te yayın yapan Jahrein, bağımsız milletvekili adayı olacağını söyleyip daha sonra ise vazgeçtiğini açıklamıştı. Twitter'da yaptığı siyaset tartışmalarıyla konuşulan Jahrein'in Ekrem İmamoğlu'na karşı aldığı tavırlar nedeniyle sosyal medyada tepkilere boğuldu.

"İMAMOĞLU'NA BENDEN OY ÇIKMAZ"

Jahrein'in yayınlanan videosundan sonra çıkan tartışmalara yönelik katıldığı Twitter Space sohbet grubunda, "Ben AK Partili değilim, hiçbir zaman da olmadım, hiçbir zaman da olmayacağım ama bunca yanlıştan sonra CHP'de kalkıp İmamoğlu'nu herhangi bir yerden yerel de olsa aday gösterirse benden oy çıkmaz." sözlerine yer verdi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE DEĞİŞİM ŞART"

Geçtiğimiz aylarda muhalefetten tuvalet terliği çıksa dahi ona oy veririm diyen Jahrein'e "Genel adaylık konusunda muhalefette tuvalet terliği olsa dahi basacaksın" diye hatırlatma yapan Cavs adlı Twitter kullanıcısına "Cumhurbaşkanlığında basacağım, aynı videoda söylüyorum zaten Cumhurbaşkanlığı seçiminde değişim şart. Tuvalet terliği gelse basacağım diyorum ama yerel bir seçimde herhangi bir yerden İmamoğlu'nu aday gösterirlerse AK Parti'ye basarım." dedi.

CHP MİLLETVEKİLİ EREN ERDEM İLE TARTIŞMAYA GİRDİ

CHP milletvekili Eren Erdem'in 180 kişiyi listeleyip hepsini teker teker fişlediğini söylediği konuşmasının ardından, "CHP daha iktidara gelmeden sosyal medyadan insanları fişlediği bir liste mi yapıyor" diyen Jahrein, Twitter hesabından, "Eren Erdem daha iktidara gelmeden Soyluculuk oynuyor. Sen kimsin de bize parmak sallıyorsun?" şeklinde açıklama yaptı.