İMAMOĞLU'NA MAİL GÖNDEREREK TEHDİT EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nu gönderdiği maillerle tehdit ettiği iddia edilen T.G. gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun maile adresine 27 Mart günü gönderilen ve tehdit içerdiği belirlenen bir mailin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Maili gönderen şüphelinin Ankara'da yaşayan T.G. olduğu tespit edildi. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün gerçekleştirdikleri baskınla şüpheli T.G.'yi yakaladı. Şüphelinin dijital malzemelerine incelenmek üzere el konuldu. Ankara'daki işlemleri devam eden T.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirilecek.

- İstanbul