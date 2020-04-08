İmamoğlu'na mail göndererek tehdit eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

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İmamoğlu'na mail göndererek tehdit eden şüpheli yakalandı
27 dakika önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gönderdiği maillerle tehdit ettiği iddia edilen T.G. gözaltına alındı.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nu gönderdiği maillerle tehdit ettiği iddia edilen T.G. gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun maile adresine 27 Mart günü gönderilen ve tehdit içerdiği belirlenen bir mailin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Maili gönderen şüphelinin Ankara'da yaşayan T.G. olduğu tespit edildi. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün gerçekleştirdikleri baskınla şüpheli T.G.'yi yakaladı. Şüphelinin dijital malzemelerine incelenmek üzere el konuldu. Ankara'daki işlemleri devam eden T.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirilecek.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:54 Kaynak: DHA
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