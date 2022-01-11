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İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! - Son Dakika

İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!

11.01.2022 16:16

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait paylaşılan bir videoda, sevgi gösterisinde bulunan yaşlı kadının yakasında mikrofon olduğu öne sürüldü. Sosyal medya kullanıcıları bunun planlı bir buluşma olduğunu öne sürerken AK Parti milletvekili Salih Cora, videoyu paylaşıp "Dürüst ve çalışkan başgan' algınız elinizden patladı. Biraz daha dikkatli çalışın" ifadelerini kullandı. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise "Kişi kendinden bilir işi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sokakta vatandaşlarla olan diyaloğunu paylaştı.

AK PARTİLİ VEKİL: BİRAZ DAHA DİKKATLİ ÇALIŞIN

İmamoğlu ile sokakta konuşan ve "Seni seviyoruz" diyen kadının üzerinde yaka mikrofonu taşıdığı ise sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı. Ongun'un "Annemizin dediği gibi çalışıyoruz." ifadeleriyle paylaştığı video kısa sürede gündem oldu. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora Ongun'un paylaştığı videoyu alıntılayarak "Murat bey! Kadına yaka mikrofonu takıp organize ettiğiniz 'dürüst ve çalışkan başgan' algınız elinizden patladı. Biraz daha dikkatli çalışın" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takılması AK Partili vekilin dikkatinden kaçmadı

ONGUN'DAN YANIT GECİKMEDİ: KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ

Bu paylaşımı alıntılayan Murat Ongun ise "Kişi kendinden bilir işi… Başkanımızın bu güzel videosunu yaygınlaştırarak daha çok insana ulaştırdığınız için ayrıca teşekkürler sayın milletvekilim." paylaşımını yaptı.

İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takılması AK Partili vekilin dikkatinden kaçmadı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! - Son Dakika
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