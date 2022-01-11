İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sokakta vatandaşlarla olan diyaloğunu paylaştı.

AK PARTİLİ VEKİL: BİRAZ DAHA DİKKATLİ ÇALIŞIN

İmamoğlu ile sokakta konuşan ve "Seni seviyoruz" diyen kadının üzerinde yaka mikrofonu taşıdığı ise sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı. Ongun'un "Annemizin dediği gibi çalışıyoruz." ifadeleriyle paylaştığı video kısa sürede gündem oldu. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora Ongun'un paylaştığı videoyu alıntılayarak "Murat bey! Kadına yaka mikrofonu takıp organize ettiğiniz 'dürüst ve çalışkan başgan' algınız elinizden patladı. Biraz daha dikkatli çalışın" ifadelerini kullandı.

ONGUN'DAN YANIT GECİKMEDİ: KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ

Bu paylaşımı alıntılayan Murat Ongun ise "Kişi kendinden bilir işi… Başkanımızın bu güzel videosunu yaygınlaştırarak daha çok insana ulaştırdığınız için ayrıca teşekkürler sayın milletvekilim." paylaşımını yaptı.