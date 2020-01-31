İMAMOĞLU'NA ŞİŞLİ'DE PROTESTO - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de protesto edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu'nun toplantısı sürerken Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığı öne süren bir grup, belediye binası önünde toplandı. Gruptakiler İmamoğlu ile görüşmek istedi. "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup, bina önünde İmamoğlu'nun çıkışını bekledi. İmamoğlu, grupla görüşmek istemedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu binadan ayrılırken protesto edildi. Tepki gösteren grup İmamoğlu'nu yuhaladı.

Gruptaki protestoculardan biri, "Bizi iki ay önce emekli ettiler. Şişli Belediyesi çalışanları olarak tazminatlarımızı 4 sefer söz vermelerine rağmen vermediler. Onun için bu eylemi yapma kararı aldık. Başkan yardımcısına güvendik söz verdiği için hala tazminatlarımızı vermediö dedi. Diğer protestocu ise, " 'Her şey güzel olacak' diyorlar. Bunlara inanılmaz. Emekliyim tazminatımızı vereceklerdi bir hafta içinde ödeyeceklerdi iki ay oldu. 130 kişi mağdur durumda. ve kimse muhatap olmuyor. Protesto ettik hepsi arabalara bindi kaçtı. Görüşmek için hiçbirisi muhatap olmuyorö ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun binadaki görüntüleri

-Grubun görüntüsü

-Polisin gruptan yolu açmasını istemesi

-Konvoyun çıkışı

-Grubun tepkisi

-Röportajlar