İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı

09.05.2023 00:15

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitinginde taşlı saldırıya uğramasıyla ilgili başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün miting için Erzurum'a gitti. Gündüz miting alanı tartışmalarıyla başlayan gerginlik akşam saatlerinde tavan yaptı. Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada bir grup seçim otobüsüne taşlarla saldırdı. İmamoğlu yara almaktan son anda kurtulurken, seçim otobüsünün camları kırıldı. Saldırıda mitinge katılan çok sayıda kişi de yaralandı.

19 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşananlarla ilgili kamera kayıtlarını inceleyip olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti. Olayın sorumlularıyla ilgili soruşturma yapan polis, 13 kişiyi daha önce yakaladı. Polis, olaylarla ilgili 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Ayrıca, olaylarda yaralanan 12 kişinin hastanelerde yapılan tedavileri sonucu taburcu edildikleri bildirildi. 4 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı

15 ŞÜPHELİ SERBEST

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi.

"SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR"

Taşlı saldırıya ilişkin katıldığı bir canlı yayında konuşan Bakan Bozdağ, "Olaydan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Demokratik bir rekabetin devam etmesi bizim arzumuzdur. Yaralanan hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç takip ediliyor. Hukuk işleyecektir, yargı hukuk çerçevesinde kararını verecektir. Şu an gözaltında olanlar var. Kanunun suç olarak tanımladığı eylem varsa hukuk harekete geçer ve gereğini yapar." demişti.

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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